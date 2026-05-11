Muttertag-Drama: Ex zückt Messer vor den Kindern

Ein Muttertagsgeschenk löste in Wien-Floridsdorf eine Eskalation aus – mit Messer, Polizeieinsatz und rechtlichen Folgen für mehrere Beteiligte.

In einer Wohnung in Wien-Floridsdorf kam es am Sonntagnachmittag zu einem gewaltsamen Vorfall: Ein 35-jähriger Mann bedrohte seine Ex-Freundin sowie deren Mutter mit einem Messer.

Dem Vorfall vorausgegangen war ein Besuch der 35-jährigen Frau, die gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren beiden Kindern zu ihrem gleichaltrigen Freund gekommen war. Gegen 14.30 Uhr entbrannte ein Streit zwischen dem Paar und der Mutter der Frau – ausgelöst, nach Angaben des Mannes, durch ein Muttertagsgeschenk. Die Auseinandersetzung gipfelte in der Auflösung der Beziehung.

Messer & Festnahme

Der Wiener verlor daraufhin die Kontrolle, zog ein Messer und richtete es gegen die beiden Frauen. Zusätzlich schlug er auf seine 35-jährige Ex-Freundin ein.

Da sich die Kinder der Frau während des gesamten Vorfalls ebenfalls in der Wohnung aufhielten, wurde die Wiener Kinder- und Jugendhilfe verständigt. Die betroffene Frau alarmierte die Polizei, deren Beamte den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig festnahmen. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

Rechtliche Konsequenzen

Auch die Ex-Freundin des Mannes blieb nicht ohne rechtliche Konsequenzen: In der Wohnung wurde eine geringe Menge Cannabiskraut aufgefunden, weshalb sie ebenfalls angezeigt wurde. „In weiterer Folge verweigerten alle Beteiligten die Aussage“, teilte die Wiener Polizei mit.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt.