Lebensfreude im Alter: Kostenlose Events für PensionistInnen in Wien

Im lebendigen Wien bieten die PensionistInnenklubs den SeniorInnen vielfältige und kostenlose Möglichkeiten zur aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

Diese Aktivitäten dienen nicht nur der Unterhaltung und dem sozialen Zusammensein, sondern spielen auch eine wichtige Rolle bei der Integration und beim Erlernen der deutschen Sprache. Hier stellen wir einige herausragende Veranstaltungen im Bezirk Hernals (1170) vor, bei denen ältere Bürger ihre Interessen erforschen und neue Fähigkeiten entwickeln können.

Schreibworkshops

In mehr als 150 PensionistInnenklubs in Wien finden Senioren eine Vielfalt an Veranstaltungen, die auf ihre Interessen und Bedürfnisse zugeschnitten sind. Kreative Schreibworkshops wie die Schreibwerkstatt im Klub Dr. Josef-Resch-Platz 6 öffnen die Tür zur Fantasie und Kreativität und bieten Pensionisten die Möglichkeit, ihre Gedanken und Gefühle durch das Schreiben auszudrücken​​.

Gesellschaftsspiele wie Bingo und Sudoku sind ebenso im Haus verfügbar. Der Pensionistenklub Alszeile und der Pensionistenklub Kalvarienberggasse 29, bieten nicht nur Unterhaltung, sondern fördern auch die geistige Aktivität und das soziale Miteinander der Senioren​​​​.

Sprachentwicklung

Weitere Aktivitäten wie das Internationale Frauensprachcafe im Klub Dr. Josef-Resch-Platz 6 bieten eine hervorragende Gelegenheit, spielerisch Deutsch zu lernen und dabei Spaß zu haben​​.

Diese Vielfalt an Aktivitäten trägt wesentlich zur sozialen Integration und zum kulturellen Leben der Senioren in Wien bei, indem sie ihnen ermöglichen, ihre sozialen Netzwerke zu erweitern und gleichzeitig neue Fähigkeiten zu erlernen.

Hier ist immer etwas los im Hernals: Dr. Josef-Resch-Platz 6

Mo-Fr: 12:30-17:30 Uhr

Tel: 01 013 99 28 11 01

Sommerpause: August



Haus Alszeile, Alszeile 73

Mo-Fr:13:00-18:00 Uhr

01 313 99 1150



Kalvarienberggasse 29

Mo-Fr: 12:30-17:30 Uhr

01 313 99 28 71 11

Somerpause: Juli



PensionistInnenklubs für die Stadt Wien:

Tel: 01 313 99 – 170112

E-Mail: pk@kwp.at

www.pensionistinenklubs.at

Ob Yoga oder Disco-Schiff, Ausflüge oder Karten spielen, Tanznachmittage oder Sitzgymnastik, Tanzkurs oder Literaturzirkel. Hier ist für jeden etwas dabei. Und das seit über 70 Jahren kostenlost für ältere Wienerinnen und Wiener!