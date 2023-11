So erkennen Sie spielend echte Schnäppchen von Scheinangeboten?

Der Black Friday ist in den Augen vieler der ultimative Tag für Schnäppchenjäger. Doch eine Untersuchung der Preisvergleichsplattform Idealo offenbart, dass die Realität oftmals anders aussieht. Ist der Black Friday wirklich der Tag der größten Rabatte oder eine geschickt konstruierte Marketingstrategie?

Jedes Jahr wieder markiert der Black Friday den Auftakt des vorweihnachtlichen Shopping-Fiebers. Traditionell am letzten Freitag im November gelegen, wird dieser Tag von vielen als der Tag der größten Rabatte wahrgenommen. Doch stimmt das wirklich?

Die Preisvergleichsplattform Idealo hat in einer umfangreichen Analyse das Preisverhalten im November unter die Lupe genommen und dabei Erstaunliches herausgefunden. „Inzwischen ist der gesamte November ein ‚Schnäppchenmonat‘, in dem Verbraucher nicht nur am Aktionstag sparen können“, so Florian Kriegel, Preisexperte bei Idealo. Bei der Untersuchung von fast 10.000 Produkten aus den 100 beliebtesten Kategorien auf der Webseite zeigte sich, dass viele Produkte im November günstiger sind als am Black Friday selbst.

Aber nicht nur die Preisentwicklung gibt Anlass zum Nachdenken. Auch das Shoppingverhalten und die Ausgabebereitschaft der Verbraucher haben sich verändert. Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts Mindtake planen die Österreicher dieses Jahr im Schnitt 274 Euro für die beiden Shoppingtage auszugeben – ein nominelles Minus von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Interessanterweise sind es die Salzburger und Kärntner, die mit 301 Euro bzw. 295 Euro am ausgabefreudigsten sind, während die Wiener und Vorarlberger mit jeweils 253 Euro eher sparsam agieren.

Wichtige Shopping-Events

Diese Entwicklungen werfen dunkle Schatten auf die Prognosen des österreichischen Handelsverbands für den diesjährigen Black Friday und die gesamte Vorweihnachtssaison. „Die Chancen, dass die Vorweihnachtssaison doch noch für einen versöhnlichen Jahresabschluss sorgt, stehen nicht besonders gut. Die Konsumlaune bleibt trüb“, warnt der Handelsverband.

„Wir befürchten, dass angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen auch das Weihnachtsgeschäft keinen positiven Schub für den Einzelhandel bringen wird“, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Der Black Friday und der darauf folgende Cyber Monday sind zweifellos wichtige Shopping-Events. Doch die jüngsten Untersuchungen und Prognosen zeichnen ein deutlich differenzierteres Bild. Es scheint, dass der Black Friday nicht unbedingt der Tag der größten Rabatte ist und die Verbraucher zunehmend zurückhaltender agieren.

In diesen unsicheren Zeiten ist es umso wichtiger, sich nicht von vermeintlichen Schnäppchen blenden zu lassen, sondern bewusst und überlegt einzukaufen.

Denn wie so oft gilt auch hier: Nicht alles, was glänzt, ist Gold.