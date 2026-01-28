Lebensmittel-Schock: Diese Produkte werden jetzt viel billiger!

Die österreichische Bundesregierung wird am Mittwoch im Ministerrat eine Steuersenkung für bestimmte Grundnahrungsmittel beschließen. Die Maßnahme zielt darauf ab, Haushalte gezielt zu entlasten, während die Teuerung bei Lebensmitteln weiterhin spürbar ist. Gleichzeitig hält die Regierung am eingeschlagenen Budget- und Sanierungskurs fest. Die Entlastung reiht sich in bereits umgesetzte Maßnahmen in den Bereichen Energie und Wohnen ein und ist vollständig gegenfinanziert.

Der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 4,9 Prozent für wesentliche Produkte des täglichen Bedarfs tritt am 1. Juli 2026 in Kraft und gilt dauerhaft. Die Mehrheit dieser Waren wird in Österreich produziert und verarbeitet. „Wir senken die Steuer auf Produkte, die von allen Menschen in Österreich regelmäßig gekauft werden. Mit der Reduktion der Mehrwertsteuer auf diese Grundnahrungsmittel setzen wir einen weiteren gezielten Schritt zur Entlastung der Haushalte und zur Dämpfung der Inflation“, erklärt Staatssekretärin für Konsumentenschutz Ulrike Königsberger-Ludwig.

Begünstigte Lebensmittel

Von der Steuersenkung profitieren zahlreiche Lebensmittelkategorien: Milchprodukte wie Milch (einschließlich laktosefreier Varianten), Butter und Joghurt sowie frische Hühnereier. Im Gemüsebereich fallen Erdäpfel, Paradeiser, Zwiebeln, Knoblauch, Lauch, verschiedene Kohlsorten wie Weißkraut, Karfiol und Kohlrabi darunter.

Auch Salate, Karotten, Rüben, Knollensellerie, Gurken sowie Hülsenfrüchte wie Bohnen und Erbsen werden günstiger. Weitere begünstigte Gemüsesorten umfassen Kürbis, Paprika, Spargel und Melanzani sowie Tiefkühlgemüse wie Erbsen und Spinat.

Bei Obst profitieren Äpfel, Birnen, Quitten und Steinobst wie Marillen, Kirschen, Pfirsiche und Zwetschken.

Zudem werden Grundnahrungsmittel wie Reis, Weizenmehl, Weizengrieß, ungefüllte Nudeln, Brot und Gebäck (inklusive glutenfreier Varianten) sowie Speisesalz steuerlich entlastet.