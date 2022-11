Lehrerin hat sich für “OnlyFans” heimlich im Klassenzimmer gefilmt (FOTO/VIDEO)

Eine Grundschullehrerin der achten Klasse in Arizona und ihr Mann, ein Lehrer der vierten Klasse, beschlossen, auf der OnlyFans-Plattform zusätzliches Geld zu verdienen, weil sie mit ihren Gehältern nicht überleben konnten.

Samantha Peer veröffentlichte unter dem Spitznamen Chloe Carter Videos, die teilweise in dem Klassenzimmer aufgenommen wurden, in dem sie unterrichtete. Nachdem sie beide gefeuert wurden, nahm sie ein Video auf, in dem sie erklärte, dass sie gezwungen waren, andere “Jobs” anzunehmen, weil sie zu niedrige Löhne hatten.

„Meine Kinder sind das Wichtigste für mich und ich bin bereit, unzählige zusätzliche Stunden für sie zu arbeiten“, sagte sie und erklärte, dass sie Anfang des Sommers damit begonnen habe, Inhalte für OnlyFans zu erstellen, um alle Ausgaben zu decken, berichtet ein kroatisches Medium.

Sie sagte, die Familie habe einen Punkt erreicht, an dem sie mit den Gehältern zweier Lehrer nicht mehr überleben könne.

„Ich habe einen anonymen Namen gewählt und ganz Arizona blockiert, sodass meine Videos für niemanden im Staat verfügbar waren“, sagte Samantha, die zugab, dass der Inhalt der Videos im Klassenzimmer war, aber dass sie ihn nach dem Unterricht und an den Wochenenden aufnahm, an denen keine Schüler anwesend waren.

Es ist nicht klar, wie die Schüler an den Inhalt gekommen sind, aber einige Eltern erklärten, dass die Lehrerin Links zu ihrer Erotikseite auf ihren Social-Media-Profilen geteilt hat und dass sie ein Foto von sich selbst aus dem Schuljahrbuch auf OnlyFans verwendete und dazu schrieb: ” Wer will das nächste Haustier seiner Lehrerin sein?“

Nach ihrer Entlassung wurde die Lehrerin auch auf der Plattform OnlyFans gesperrt – angeblich, weil sie an einem öffentlichen Ort filmte – sodass sie neben ihrem festen Job auch ohne den Nebenjob blieb.