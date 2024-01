Lehrerin vergewaltigt 16-jährigen – Mitschüler stehen Wache

Hailey Clifton-Carmack, eine 26-jährige Mathematiklehrerin an der örtlichen High School, wurde am 5. Januar in Texas verhaftet. Zuvor war sie aus Laquey, Missouri, geflohen. Sie steht unter dem Verdacht, einen 16-jährigen Schüler vergewaltigt zu haben, während andere Schüler als „Wachposten“ dienten.

Alles begann damit, dass am 3. Januar der Vater des Opfers festgenommen wurde. Er hatte der Polizei mitgeteilt, dass Clifton-Carmack vor ihrer Flucht bei ihm zu Hause gewesen war. Die Gerichtsdokumente zeigen, dass er von der Beziehung zwischen der Lehrerin und seinem Sohn wusste und sogar angab, dass Schüler als „Ausschau“ fungierten, während die beiden während des Schultages sexuelle Handlungen vollzogen.

Nach seiner Verhaftung wurde der Vater am 8. Januar wegen Kindesgefährdung ersten Grades angeklagt, zu dem er auf nicht schuldig plädierte.

Festnahme nach 2-tägiger Flucht

Clifton-Carmack, die in der Zwischenzeit nach Texas geflohen war, wurde zwei Tage nach der Verhaftung des Vaters festgenommen. Sie steht nun vor mehreren Anklagepunkten, darunter sexueller Kontakt mit einem Schüler und Vergewaltigung zweiten Grades. Sie wartet derzeit mit einer Kaution von 250.000 Dollar auf ihre Auslieferung nach Missouri.

Die Gerichtsdokumente offenbaren auch, dass Clifton-Carmack ihr persönliches Leben mit den Schülern besprochen hatte, einschließlich Details ihrer Scheidung. Sie war bereits bei der Schulverwaltung aufgefallen, weil sie „zu nah bei den Schülern“ war.

Die Laquey School District gab in einer Stellungnahme bekannt: „Die Mitarbeiterin ist seit dem 8. Dezember 2023 nicht mehr im Bezirk und wir rechnen nicht mit ihrer Rückkehr.“

Beweise am Handy sichergestellt

Die Polizei wurde am 7. Dezember von einem Verbindungsoffizier der Laquey High School alarmiert, nachdem ein Schüler eine sexuelle Beziehung zwischen einem Schüler und einem Lehrer gemeldet hatte. Am folgenden Tag beschlagnahmte die Polizei das Telefon der Lehrerin, die alle Vorwürfe abstritt. Die Auswertung der Nachrichten auf ihrem Telefon enthüllte jedoch Gespräche zwischen Clifton-Carmack und dem Opfer über ihre Beziehung.