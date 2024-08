Lugner City als Endstation: So läuft das Begräbnis ab

Morgen wird für Wien und ganz Österreich ein Tag des Abschieds und der Besinnung sein. Richard Lugner, der vielen Menschen im Land als herausragende Persönlichkeit bekannt war, wird in einer aufwendig arrangierten Trauerfeier geehrt. oe24.TV wird die Ereignisse ab 8 Uhr morgens live übertragen und den Zuschauern die Möglichkeit bieten, den letzten Weg des Verstorbenen mitzuverfolgen.

Die Trauerfeierlichkeiten beginnen im ehrwürdigen Stephansdom. Bereits in der Vergangenheit war dieser Dom Schauplatz zahlreicher bedeutender Ereignisse, und nun wird er erneut im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Zahlreiche Glocken läuten, und die Mitglieder eines Trauerzugs ziehen durch Wien als Symbol des stillen Abschieds und des Gedenkens.

Eine Besonderheit der Feier wird die musikalische Untermalung mit dem ikonischen Song „Candle in the Wind“ sein, der in vielen Trauerfällen einfühlsam eingesetzt wird. Im Rahmen einer Gedenkmesse, bei der etwa 200 geladene Gäste anwesend sein werden, wird an das Leben und Wirken des Baumeisters erinnert. Diese Zusammenkunft bietet Raum für tiefgründige Reflexionen und gemeinsame Erinnerungen.

Privater Abschied

Nach der öffentlichen Gedenkmesse folgt ein intimerer Teil der Zeremonie. Das Requiem wird erneut von Faber gehalten, danach folgt die eigentliche Beisetzung in der Kirche Kaasgraben. Diese sehr persönliche Veranstaltung beschränkt sich auf den engsten Familien- und Freundeskreis – ein bewusster Schritt, um die Privatsphäre und den respektvollen Umgang mit dieser anspruchsvollen und emotionalen Situation zu gewährleisten. Zu den 200 geladenen Gästen zählen auch prominente Persönlichkeiten wie Artur Worseg und Gerda Rogers. Aus Gründen der Pietät sind Foto- und Fanaufnahmen hierbei strengstens untersagt.

Der letzte Weg

Der letzte Akt der Abschiednahme wird ein Autokorso sein, der den Trauerzug über den Ring bis zur Lugner City und schließlich zum Grinzinger Friedhof führt. In Lugners Gruft wird der Baumeister seine letzte Ruhe finden. Diese Fahrt, die durch zentrale und bedeutende Orte Wiens führt, symbolisiert den weitreichenden Einfluss und das Erbe, das der Verstorbene in der Stadt hinterlässt.