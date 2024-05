Lugner sagt Ja: So spektakulär läuft seine sechste Hochzeit ab

Der berühmte Baumeister Richard Lugner tritt zum sechsten Mal vor den Altar, um seine Partnerin Simone Reiländer zu heiraten. Ursprünglich war eine intime Zeremonie geplant, doch das öffentliche Interesse ließ die Dimensionen der Feierlichkeit beträchtlich anwachsen.

„Das Interesse ist unglaublich groß, das wird wohl riesig“, prognostiziert Lugner. Seine langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Eheschließung hat ihn, wie er selbst sagt, abgehärtet.

Die Zeremonie im Detail

Genaue Pläne für den großen Tag sind bereits öffentlich: Das Paar will um 13.50 Uhr im Wiener Rathaus erscheinen, worauf um 14.00 Uhr die Trauung im Steinernen Saal 2 stattfinden soll, der nach Lugners Worten „viel zu klein“ für das Event erscheint. Trauzeugin der Braut wird ihre Schwester Sonja sein, während der Baumeister von seinem Sohn Alexander begleitet wird.

Nach der Trauung plant das Paar, sich der Öffentlichkeit vor dem Rathaus zu zeigen. Privatpersonen haben um 14.30 Uhr die Möglichkeit für ein Foto, wenn das Paar das Rathaus über den Ausgang an der Lichtenfelsgasse verlässt. Bei Schönwetter sollen offene Oldtimerbusse mit dem Brautpaar und ihren Gästen das Rathaus umrunden. Leider sind laut Wettervorhersage Regenschauer und Gewitter möglich.

Nächster Halt: Palais Auersperg

Von dort aus geht es weiter zum Palais Auersperg, wo ab 15.00 Uhr ein Empfang stattfindet. Auf dem Programm stehen das Anschneiden der Hochzeitstorte um 16.35 Uhr sowie der Brauttanz um 17.00 Uhr. Gegen 19.00 Uhr soll die Feier ausklingen.

Auf Kritik an seiner erneuten Hochzeit reagierte Lugner gelassen: „Jede Beziehung, die ich eingehe, bringt finanzielle Vorteile für die Partnerin. Um das zu verhindern, müsste ich weiter alleine leben, das will ich nicht und so haben wir zusammengefunden.“

Viel Ehe-Erfahrung

Lugner, der 1961 seine erste Ehe einging, hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Ehe Nummer eins (Hochzeit 1961) mit Christine Gmeiner hielt 17 Jahren. Nummer zwei war mit Cornelia Hahn, wobei die Ehe aber nur vier Jahre hielt. Ehe Nummer drei mit Susanne Dietrich endete 1984. Kurz nach der Scheidung die Tragödie: Nach einer Schönheits-OP fiel sie ins Koma und starb. 1991 folgte die turbulente und sehr öffentliche Ehe mit Christina „Mausi“ Lugner, die 2007 endete. Seine letzte Ehe mit dem deutschen Playmate Cathy Schmitz wurde nach zwei Jahren geschieden. Die bevorstehende Hochzeit mit Simone Reiländer, soll seine letzte sein. Leider hat er das bei der letzten Hochzeit auch gesagt. Viel Glück!