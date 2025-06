Luxusproblem Franken: Warum die Schweiz unter ihrer starken Währung leidet

Während andere Länder gegen Inflation kämpfen, steht die Schweiz vor dem Luxusproblem eines zu starken Frankens. Die Währung glänzt als sicherer Hafen – mit Nebenwirkungen.

Der Schweizer Franken profitiert derzeit erheblich von seinem Ruf als sicherer Hafen in Zeiten globaler Unsicherheit. Seit Jahresbeginn konnte die Schweizer Währung gegenüber dem US-Dollar um beachtliche zehn Prozent zulegen. Während diese Entwicklung für internationale Anleger attraktiv erscheint, stellt sie die heimischen Entscheidungsträger vor wachsende Herausforderungen, wie SEEbiz berichtet. Zuletzt notierte der Franken etwa 0,2 Prozent höher zum Dollar, wobei ein US-Dollar rund 0,82 Schweizer Franken kostete.

Die Stärke der Landeswährung übt zunehmend deflationären Druck auf die Schweizer Wirtschaft aus. Mit dem steigenden Frankenkurs werden Importgüter – die für die Schweiz wirtschaftlich bedeutsam sind – kontinuierlich günstiger. Dies führte im Mai bereits zu einer negativen Inflationsrate: Der Verbraucherpreisindex fiel im Jahresvergleich um 0,1 Prozent. Besonders deutlich zeigt sich der Effekt bei importierten Waren, deren Preise um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr einbrachen, nachdem sie im Vormonat noch stabil geblieben waren.

Deflationäre Risiken

Während zahlreiche Industrienationen wie die USA und Großbritannien weiterhin darum kämpfen, ihre Inflation auf den Zielwert von zwei Prozent zu drücken, steht die Schweiz vor dem gegenteiligen Problem – einem zu starken Preisverfall. Was für manche Volkswirtschaften eine willkommene Entlastung von der Teuerung wäre, entwickelt sich für die Schweiz zur wirtschaftspolitischen Herausforderung. Die von US-Präsident Donald Trump verfolgte Handelspolitik hat die globalen Märkte erschüttert und Investoren dazu bewegt, verstärkt sichere Anlagehäfen aufzusuchen.

Die zuvor stabile Schweizer Währung erhielt zusätzlichen Auftrieb, nachdem Daten zeigten, dass die Beschäftigung im amerikanischen Privatsektor im vergangenen Monat auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren gefallen ist.

Euro unter Druck

Nicht nur gegenüber dem US-Dollar zeigt sich die Schweizer Währung außergewöhnlich stark. Der aktuelle EUR/CHF-Wechselkurs liegt im Mai bei etwa 0,95 Schweizer Franken für einen Euro – ein Rückgang von rund 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Diese Entwicklung verstärkt den Preisdruck auf importierte Waren aus der Eurozone, die für die Schweizer Wirtschaft besonders relevant sind.

Die Prognosen für den weiteren Jahresverlauf fallen unterschiedlich aus. Während einige Experten ein mögliches Rekordtief bei 0,8995 CHF pro Euro erwarten, rechnen andere mit einer Entspannung der Lage und einem potenziellen Anstieg auf bis zu 1,10 CHF. Die Schweizerische Nationalbank steht dadurch vor erheblichen geldpolitischen Herausforderungen.

Seit Anfang Juni gewinnt der Franken weiter an Wert, was die Sorgen der Schweizer Wirtschaftsführer und Exporteure verstärkt. Die Notenbank muss nun abwägen, ob und wie stark sie in den Devisenmarkt eingreifen sollte, um die heimische Wirtschaft vor den Auswirkungen einer zu starken Währung zu schützen.