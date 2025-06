Süßer Abschied: Spar streicht 1,2 Milliarden Zuckerwürfel

Süßer Erfolg im Kampf gegen Zucker: Spar entfernt 4.000 Tonnen aus Eigenmarken – und das so geschickt, dass Kunden kaum Geschmacksunterschiede bemerken.

Die Handelskette Spar Österreich hat ihre vor sechs Jahren gestartete Zuckerreduktionsinitiative konsequent umgesetzt. Bis Ende 2024 wurden insgesamt 82 Lkw-Ladungen beziehungsweise fast 1,2 Milliarden Zuckerwürfel aus den Eigenmarken-Produkten entfernt. Diese beeindruckende Menge entspricht rund 4.000 Tonnen Zucker, die aus mehr als 600 verschiedenen Artikeln verschwunden sind. Besonders deutlich fiel die Reduktion bei Joghurts, Frühstückscerealien, Limonaden, Eistees und Produkten für Kinder aus. Konkrete Beispiele sind der Spar Enjoy Eistee Pfirsich mit 30 Prozent weniger Zucker und der S-Budget Fruchtjoghurt, dessen Zuckergehalt um ein Viertel gesenkt wurde.

Freiwillige Verpflichtung

„Wir haben uns 2017 freiwillig dazu verpflichtet, Zucker in unseren Eigenmarken-Produkten zu reduzieren – und wir halten Wort“, erklärte Spar-Vorstand Markus Kaser. „Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden dabei helfen, sich gesünder zu ernähren – ohne erhobenen Zeigefinger“, fügte er hinzu. Die Umsetzung erfolgte in enger Abstimmung mit der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sowie dem Gesundheitsministerium. Dabei wurde darauf geachtet, den Zuckergehalt schrittweise zu verringern, damit Konsumentinnen und Konsumenten keine drastischen Geschmacksveränderungen wahrnehmen.

Zukünftige Pläne

Die Zuckerreduktion ist laut Unternehmensangaben nur ein Teil einer umfassenderen Strategie zur Verbesserung der Nährwertqualität. In Zukunft will der Lebensmittelhändler auch den Salz- und Fettgehalt in seinen Produkten verstärkt reduzieren, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde.

Pionierrolle im österreichischen Handel

Nach aktuellsten Unternehmensangaben hat Spar die Zuckerreduktion sogar noch weiter vorangetrieben und bis Ende 2024 insgesamt 4.500 Tonnen Zucker eingespart. Der Fokus lag dabei besonders auf Getränken, Konserven und Fertiggerichten. Bemerkenswert ist, dass der Handelsgigant bewusst auf künstliche Süßstoffe als Ersatz verzichtet und stattdessen auf den natürlichen Geschmack der Produkte setzt.

Verglichen mit anderen großen österreichischen Handelsketten nimmt Spar damit eine klare Vorreiterrolle ein – bisher hat kein anderer heimischer Lebensmitteleinzelhändler eine ähnlich umfassende und transparent dokumentierte Initiative zur Zuckerreduktion umgesetzt.