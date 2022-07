Luxusuhren – eine gute Wertanlage?

Heutzutage ist man immer auf der Suche nach einer Wertanlage, welche sicher und unkompliziert hohe Gewinne verspricht. Sieht man sich auf dem Markt um, so ist eine richtige Entscheidung gar nicht so leicht zu treffen, da Aktienkurse extremen Schwankungen unterliegen und von den Banken nur niedrige Zinssätze angeboten werden.

Grundsätzlich ist ein Investment immer mit einem gewissen Restrisiko verbunden und somit blicken viele Anleger auf den Uhrenmarkt, der eine stabile Anlageform darstellt. Interessiert man sich für den Bereich der Luxusuhren, so kann man mit ein wenig Fachwissen aus einem Investment einen hohen Gewinn erwirtschaften.



Luxusuhren versprechen nicht nur eine hohe Rendite, sondern sind natürlich auch ein Eye-Catcher und ein Trend, der einen gewissen gesellschaftlichen Status unterstreicht. Sieht man die Uhr nur als Luxusgegenstand, der als gewinnbringende Wertanlage dienen soll, so ist ein Investment in den meisten Fällen eine gute Idee. Luxusuhren gelten als extrem wertstabil und ein Investment in diesen Sachwert wird in Fachkreisen auch „Sweetheart“-Investment genannt. Natürlich ist es auch möglich, in andere Sachwerte zu investieren – hierbei sind exklusive Weine, Immobilien oder Autos sehr beliebt.

Wo findet man exklusive Luxusuhren?

Grundsätzlich ist es durchaus möglich, dass eine Privatperson eine Luxusuhr zu guten Konditionen abgeben möchte. Möchte man bei einem Ankauf kein Risiko eingehen, so kann man sich auch in der digitalen Welt informieren und Luxusuhren erwerben. Studiert man das Internet, so finden sich Anbieter, die auf eine hohe Qualität und Sicherheit achten. Besucht man den Online-Shop von CHRONEXT, so wird man beispielsweise eine große Auswahl an Rolex Luxusuhren vorfinden. Der Anbieter lässt jede Uhr von zertifizierten Uhrmachern auf ihre Echtheit überprüfen und somit wird für eine hohe Sicherheit bei einem Ankauf geachtet. Weiterhin erhält der Kunde eine 24 Monate Garantie, welche durch eine eigene Meisterwerkstatt abgesichert wird. Besucht man den Online-Shop des Anbieters, so erinnert das Einkaufserlebnis an den Besuch einer exklusiven Boutique oder einer Lounge. Der Käufer kann innerhalb des Shops zwischen neuen Luxusuhren, Vintage und Uhren aus zweiter Hand wählen, welche sich als Investment anbieten.

Auf welche Uhren sollte man achten?

Ist ein Investment in eine Luxusuhr geplant, so ist es ratsam auf Uhren der bekannten Hersteller zurückzugreifen, da diese als besonders wertstabil anzusehen sind. Hat man sich für eine Marke entschieden, so können im besten Fall hohe Gewinne erzielt werden. Aus diesem Grund ist es durchaus möglich, mit Luxus eine hohe Rendite zu erzielen.

Patek Phillippe – bekannte Qualität

Schweizer Uhren sind schon immer ein Garant für eine hohe Qualität. Die Luxusuhren von Patek Phillippe verbinden dies mit einer hohen Wertstabilität und einem Hauch Luxus. Die Marke hat in exklusiven Kreisen einen sehr guten Ruf und somit verkauft der Hersteller einige Kollektionen nur an ein ausgewähltes Publikum.

Rolex – Tradition und Image

Trägt man eine Luxusuhr von Rolex, so erkennt man, dass der Träger exklusive Uhrenmarken bevorzugt und ein gewisses Image verbreiten möchte. Die Marke steht aber nicht nur für Luxus, sondern auch für beste Qualität und eine hohe Präzision. Erwirbt man eine Rolex, so investiert man in eine sichere Wertanlage, welche aber auch als Statussymbol angesehen werden kann. Betrachtet man die aktuellen Stahlmodelle, so ist eine enorme Wertsteigerung zu verzeichnen, welche für Anleger durchaus interessant erscheint.