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Mädchen von Elch verletzt: Jäger sucht nach dem Tier

Mädchen von Elch verletzt: Jäger sucht nach dem Tier
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Zwischen Wohnhäusern taucht ein Elch auf. Für ein Mädchen endet die Begegnung im Krankenhaus, während die Suche nach dem Tier läuft.

Ein Elch hat in einer Wohnsiedlung im schwedischen Trollhättan ein Mädchen angegriffen. Das Kind wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Schauplatz des Geschehens war das schwedische Trollhättan. Dort erlitt das Mädchen durch den Elch Verletzungen und wurde umgehend ins Krankenhaus transportiert. Weder der Schweregrad der Verletzungen noch das Alter des Kindes ist bekannt.

Angriff im Wohngebiet

Die Attacke ereignete sich in einem Wohngebiet. Das Tier lief auf das Mädchen zu und fügte ihm dabei Verletzungen zu.

Die Polizei klärt, ob der Elch instinktiv reagierte oder ob in der Gegend weiterhin Gefahr droht.

Ein Jäger erhielt den Auftrag, das Tier ausfindig zu machen.

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