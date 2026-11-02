Ein Liebes-Aus schickt ihn 1998 auf den längsten Heimweg seines Lebens. Jetzt warten Hunderte, und ein Mädchen sieht ihn zum ersten Mal.

Nach 28 Jahren und rund 50.000 Kilometern, die er allesamt zu Fuß zurückgelegt hat, ist der britische Ex-Fallschirmjäger Karl Bushby wieder in seiner Heimatstadt Hull angekommen. Der 57-Jährige wurde dort von Hunderten Menschen mit einem großen Willkommensgruß empfangen.

Auf seiner Route hatte der Weltumwanderer vier Kontinente durchquert, ehe er nach fast drei Jahrzehnten am Ziel eintraf. In Hull warteten Freunde, Unterstützer und Schaulustige, die seine Ankunft feierten.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Zahlreiche Menschen bereiteten Bushby dort einen herzlichen Empfang. Im Mittelpunkt stand für ihn nach der langen Zeit jedoch das Wiedersehen mit seiner Familie.

Er schloss seine Mutter in die Arme, traf seinen Sohn wieder und lernte seine zwölfjährige Enkelin erstmals kennen. So fand das außergewöhnliche Unterfangen einen persönlich bewegenden Abschluss.

Der Aufbruch

Anlass für die Reise war die Trennung von seiner Ehefrau im November 1998. Der damals 29-Jährige flog nach Chile und machte sich dort zu Fuß auf den Weg. Seine feste Regel lautete: Er nutzte keinerlei Transportmittel, weder Auto noch Zug noch Flugzeug, sondern ausschließlich die eigenen Beine.

Die Etappen durch Süd-, Mittel- und Nordamerika liefen zunächst nach Plan. Danach querte er im Winter die zugefrorene Beringstraße von Alaska nach Russland, wo ihn die russischen Behörden stoppten.

Die russischen Behörden stoppten Karl Bushby und Dimitri Kieffer im April 2006, weil sie nach der Überquerung der Beringstraße außerhalb eines zugelassenen Grenzübergangs nach Russland eingereist waren und ihre Pässe dort nicht abstempeln ließen.

Lange Zwangspause

Visasperren, die Finanzkrise 2008 und das Coronavirus summierten sich zu einer Zwangspause von insgesamt 14 Jahren. „Es war nicht einfach, und genau darum ging es ja auch“, sagte Bushby.

Für den letzten Schritt nach England schwamm er im Oktober durch den Ärmelkanal.

In Summe hatte er 29 Länder durchquert.