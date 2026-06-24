Mama sitzt im Rollstuhl: Was ihr Sohn sich wünscht, rührt den ganzen Balkan!

Ein Kinderwunsch, der Hunderttausende zum Weinen brachte – und der mit keinem Spielzeug der Welt zu erfüllen ist.

Ein Video hat in den vergangenen Tagen Hunderttausende Menschen bewegt – und das in einer Zeit, in der die sozialen Netzwerke täglich mit Inhalten geflutet werden, die kaum jemanden länger als ein paar Sekunden beschäftigen. Doch die Geschichte des kleinen Alem aus Velika Kladuša ist anders. Sie lässt einen nicht so einfach los.

Alem wächst bei seiner Mutter auf, die im Rollstuhl sitzt und auf Hilfe angewiesen ist. Obwohl er noch ein Kind ist, übernimmt er längst Aufgaben, die weit über sein Alter hinausgehen: Er kümmert sich um den Haushalt, unterstützt seine Mutter im Alltag und tut das alles, ohne zu klagen. Wer ihn kennt, beschreibt ihn als einen Buben mit einer Reife, die man sich bei einem Erwachsenen wünschen würde.

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Und trotzdem: Alem ist Schüler, lernt gut und kickt Fußball. Das Leben geht weiter – auch wenn es manchmal schwerer wiegt als bei anderen.

Alems einziger Wunsch

Als er in dem Video gefragt wurde, was er sich am meisten wünsche, hielt er kurz inne. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht, so als wollte er die Gefühle, die in ihm hochstiegen, noch einen Moment zurückhalten. Dann sagte er leise: „Dass Mama gesund wird.“ Das Lächeln verschwand. Die Augen füllten sich mit Tränen.

Auf die Frage, was ihm im Leben am schwersten falle, antwortete er knapp – aber mit einer Ehrlichkeit, die vielen Zuschauern die Sprache verschlug: „Mama so zu sehen.“

Welle der Anteilnahme

@fondacija_tamara_m RAČUN ZA DONACIJE: 265-4110310002301-18 Primalac: Fondacija “Tamara Misirlić” Svrha uplate: Pomoć Alemu Devizni: RS35265100000113328740 SWIFT/BIC: RZBSRSBG Raiffeisen banka PayPal: fondacijatamaram@gmail.com Online donacije: https://tamaramisirlic.com/donacije/ SMS: 1 na 5800 CENA PORUKE JE 200 DINARA! Kad sam pitala Alema koja mu je najveća želja, očekivala sam da će reći nešto što poželi svako dete… Ali on je samo spustio glavu i rekao: „Da mama ozdravi.“ Ovo dete živi sa majkom koja je u invalidskim kolicima. Sve što treba po kući, Alen radi. Pomaže joj, brine o njoj, nikada se ne žali, a uz sve to je odličan đak, trenira fudbal i bori se kao pravi mali heroj. Izgradimo Alemu kuću… 🍀🏠 ♬ emotional sad background(1383128) – MaxRecStudio

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren überschlugen sich die Menschen mit Zuspruch, Bewunderung und Mitgefühl. „Die Mutter hat sich ihren größten Kämpfer geboren! So jung, und kämpft so für sie!“, schrieb eine Nutzerin. Ein anderer appellierte: „Ich bin zusammengebrochen. Ich bitte euch alle, auf einen Kaffee zu verzichten und diesem Kind zu helfen.“ Und ein Dritter schlicht: „Du bist ein großartiger Mensch, mein Sohn.“ Tausende ähnliche Botschaften folgten.