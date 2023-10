Manager Damir: Skiausflug endet vor Gericht!

Ein Skiausflug, ein Privatdetektiv und ein Gerichtsverfahren – das sind die Zutaten einer ungewöhnlichen Geschichte, die sich um den Manager Damir dreht. Nachdem er sich entschieden hatte, trotz nicht genehmigtem Urlaub Skifahren zu gehen, schickte seine Bank einen Privatdetektiv hinter ihm her. Die daraus resultierende Kündigung landete vor Gericht und endete mit einem vorläufigen Urteil zu Damirs Gunsten.

Damir hatte seine Skireise nach Val Torens bereits im November vollständig bezahlt. Als ihm sein Vorgesetzter Mitte Dezember mitteilte, dass sein Jahresurlaub nicht genehmigt wurde, entschied er sich dennoch, am 5. Januar Skifahren zu gehen und am 8. Januar zurückzukehren, um seine Zahlung nicht vollständig zu verlieren.

Am 8. Januar musste Damir sich jedoch krank melden. Zwei Tage später landete er in der Notaufnahme im Krankenhaus in Alberville, von wo aus er dringend in ein Krankenhaus in Chambery wegen einer Koronarographie verlegt wurde. Am 15. Januar wurde er aus dem Krankenhaus entlassen und kehrte nach Kroatien zurück.

Die Bank kündigte ihm jedoch außerordentlich, nachdem das Management einen Detektivbericht erhalten hatte, der zeigte, dass Damir seine geplante private Reise nach Frankreich durchgeführt hatte. „Er wurde überhaupt nicht krank, und er wurde sicherlich nicht am 7. Januar krank, weil er diesen Tag auf der Skipiste verbrachte“, argumentierte die Bank.

Damir verteidigte sich und betonte, dass er die ersten Anzeichen einer Virusinfektion beim Skifahren am 7. Januar nach 13 Uhr spürte. „Ich ging zum örtlichen Arzt in Val Torens, der mich sofort mit dem Notarzt ins Krankenhaus auf die Intensivstation schickte, und am nächsten Tag wurde ich in ein größeres Krankenhaus in Chambery für eine Koronarographie verlegt, wo schließlich festgestellt wurde, dass ich eine Höhenkrankheit entwickelt hatte“, erklärte Damir.

Der Richter entschied aufgrund der medizinischen Dokumentation, dass Damir den Krankenstand im Zeitraum vom 8. bis 18. Januar nicht missbraucht hat, was der Grund für die außerordentliche Kündigung des Arbeitsvertrages war. Darüber hinaus wurde die Beauftragung eines Privatdetektivs zur Überwachung in seiner Privatzeit und in der Zeit, in der er arbeitet und nicht vorübergehend arbeitsunfähig ist, als ungerechtfertigter und übermäßiger Eingriff in das Privatleben bewertet.