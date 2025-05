Mann bedroht Frau mit Brotmesser am Hals

Kontrolle, Isolation, Drohungen: Als eine 32-Jährige sich gegen die Unterdrückung durch ihren Ehemann auflehnt, eskaliert die Situation in der gemeinsamen Wohnung.

Zwischen den Ehepartnern kam es wiederholt zu Auseinandersetzungen, da die Frau nicht länger bereit war, sich den Anweisungen ihres gleichaltrigen Ehemanns zu unterwerfen, wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilte. Die 32-Jährige gab an, dass ihr Mann ihr jeglichen Kontakt zu Familie und Freundeskreis verboten hatte – eine Einschränkung, gegen die sie sich zunehmend wehrte. Die daraus resultierenden Konflikte erreichten gegen 23 Uhr einen neuen Höhepunkt. Nach einer mutmaßlichen Morddrohung verließ der Mann kurzzeitig die gemeinsame Wohnung, was seiner Frau die Gelegenheit gab, eine Polizeidienststelle aufzusuchen und Anzeige zu erstatten.

⇢ Messer an der Kehle: Ehestreit in Favoriten endet mit Festnahme



Polizeiliche Maßnahmen

Der Tatverdächtige wurde anschließend von Polizeikräften in der Wohnung festgenommen. Die Behörden verhängten gegen den 32-Jährigen umgehend ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot.

Hilfsangebote

Die Wiener Polizei steht als Anlaufstelle für Menschen zur Verfügung, die Gewalt beobachten oder selbst Gewaltopfer sind. Der Polizei-Notruf 133 ist rund um die Uhr erreichbar. Persönliche Beratungsgespräche bietet die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien unter der Hotline 0800 216346 an. Weitere Hilfseinrichtungen sind die Frauenhelpline (0800 222 555), das Wiener Gewaltschutzzentrum (0800 700 217), der Opfer-Notruf (0800 112 112), der Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser (05 77 22) sowie die Männerberatungsstelle (01/603 28 28).