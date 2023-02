Mann fährt mit altem Auto und Spenden quer durch die Türkei

Nach dem starken Erdbeben in der Türkei kommt Hilfe aus aller Welt. Ein Foto der Solidarität erregte jedoch die größte Aufmerksamkeit; ein altes Auto voller Spenden, die vorbereitet wurden, um den Opfern zu helfen.

Erdbeben mit Epizentrum in Kahramanmaraş haben die Türkei erschüttert, Tausende Menschen kamen ums Leben, Zehntausende wurden verletzt. Das erste Land, das der Türkei zu Hilfe kam, war das freundliche und brüderliche Aserbaidschan. Neben den Rettungskräften startete auch das aserbaidschanische Volk eine Hilfsaktion für die Türkei. Das Foto, das in sozialen Netzwerken am meisten geteilt wurde, erregte besondere Aufmerksamkeit und wurde zum Symbol dieser Zusammengehörigkeit und Solidarität.

Server Beşirli füllte sein altes Auto mit Sachen aus seinem heruntergekommenen Haus in Baku und machte sich auf den Weg in die Türkei. Sein Assistent war Bruder Imamverdi Beşirli.

„Wir haben diese Katastrophe auch erlebt, als Frauen ohne Kleidung und Schuhe blieben. Wir kennen dieses Gefühl. Nicht nur wir haben geholfen, sondern auch andere Aserbaidschaner, sogar diejenigen, die in anderen Ländern leben. Ich habe eine Situation miterlebt, als ein Mädchen kam und ihren Mantel auszog, den sie dann gespendet hat. In den kommenden Tagen schicken wir Nahrungsmittel in das Nachbarland“, sagte er.

Das Foto berührte viele Menschen, besonders nachdem sie von den Bedingungen erfahren hatten, unter denen Server selbst lebt. Viele haben kommentiert, dass diejenigen, die am wenigsten haben, immer die größten Helfer sind.