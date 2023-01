Mann heilt 1.000 blinde Patienten (VIDEO)

Es ist eine traurige Realität in unserer heutigen Welt, dass nicht alle Menschen Zugang zu notwendigen medizinischen Leistungen haben. Der YouTuber MrBeast hat 1.000 blinden Menschen geholfen, ihr Augenlicht wiederzuerlangen und damit ein Zeichen gesetzt.

Jimmy Donaldson, aka MrBeast, erklärt in seinem Video, dass Blindheit zwar bei einigen Menschen dauerhaft ist, in vielen Fällen jedoch mit einem einfachen Verfahren geheilt werden kann. „Diese Menschen können nicht sehen, aber wir haben die Technologie, die das ändern kann“, so MrBeast in seinem Beitrag.

„Die Hälfte aller Erblindungen auf der Welt betrifft Menschen, die eine 10-minütige Operation benötigen“, erklärte ein Augenarzt, und der beliebte YouTuber stellte die Augen-OP, die das Leben der Patienten verändert hat, mit einfachen Worten vor, berichtet „index.hr“.

„Sie fragen sich sicher, wie eine Operation blinden Menschen wieder zum Sehen verhelfen kann. Das funktioniert, weil die Linse in ihren Augen ist so trüb ist, dass sie nicht hindurchsehen können. Also verwendet der Chirurg ein winziges Vakuum, um die getrübte Linse abzusaugen, und sie mit einer künstlichen Linse zu ersetzen. Die Operation ist so einfach, und die Menschen können danach wieder sehen“, sagte MrBeast.

26 Millionen Views in weniger als 24 Stunden

Der YouTuber zeigt zudem einige wirklich berührende Szenen mit Menschen, deren Sehvermögen wiederhergestellt wurde. Ein Mann, der durch die Spende des YouTubers eine erfolgreiche Operation hatte, schaute ständig auf die Uhr an seinem Handgelenk hinunter, weil er diese zuvor nicht sehen konnte.

„Ich kann jetzt alle Gesichter erkennen. Sie sind nur etwas verschwommen, weil meine Augen voller Tränen sind“, sagte ein anderer Mann.

Wie erwartet, bekam das Video die entsprechende Resonanz auf YouTube. Obwohl es erst vor 15 Stunden veröffentlicht wurde, wurde es bereits erstaunliche 26 Millionen Mal angesehen, zahlreiche Fans von MrBeast teilen ihre Freude über die Aktion des YouTubers in den Kommentaren.