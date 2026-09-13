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Kollision

Mann mit Hund von Auto erfasst – schwer verletzt

Mann mit Hund von Auto erfasst – schwer verletzt
FOTO: iStock/schankz
1 Min. Lesezeit |

Ein 57-jähriger Mann ist am Samstagabend im Innsbrucker Stadtteil Pradl von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Einheimische war gerade mit seinem Hund unterwegs, als es auf der Langstraße zum Unfall kam.

Fußgänger beim Überqueren der Straße erfasst

Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr. Nach Angaben der Polizei wollte der 57-Jährige gemeinsam mit seinem Hund die Fahrbahn überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einem Pkw, der von einem 37-jährigen Österreicher gelenkt wurde.

Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort brachten ihn die Rettungskräfte in die Klinik Innsbruck.

Hund blieb unverletzt

Auch am beteiligten Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Höhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Hund des 57-Jährigen dürfte den Unfall hingegen unverletzt überstanden haben.

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