ÖFB-Paukenschlag: Sabitzer legt Nationalteam-Pause ein

Marcel Sabitzer wird Österreich in der kommenden Nations League nicht zur Verfügung stehen. Der 32-Jährige zieht sich vorerst aus dem Nationalteam zurück – eine Rückkehr für die EM-Qualifikation 2028 schließt er allerdings nicht aus.

Marcel Sabitzer legt eine Pause im österreichischen Nationalteam ein. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund hat sich mit Teamchef Ralf Rangnick darauf verständigt, zumindest die bevorstehende Nations League auszulassen. Sabitzer kommt derzeit auf 102 Länderspiele und 27 Tore für Österreich.

„Praktisch drei Saisonen durchgespielt“

Als Grund für seine Entscheidung nennt Sabitzer die enorme Belastung der vergangenen Jahre. Seit der EURO 2024 habe er aufgrund der Klub-WM 2025 und der Weltmeisterschaft 2026 „praktisch drei Saisonen durchgespielt“.

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Auch auf Klubebene wartet in dieser Saison ein dichtes Programm mit Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League. Sabitzer, der 32 Jahre alt ist, wolle noch mehrere Jahre auf höchstem Niveau spielen und müsse deshalb mit seinen Kräften entsprechend haushalten.

Mit Rangnick habe er sich in offenen Gesprächen darauf geeinigt, nun eine Pause einzulegen. Anfang des kommenden Jahres soll gemeinsam besprochen werden, ob Sabitzer für die Qualifikation zur EURO 2028 wieder ins Nationalteam zurückkehrt.

Rangnick hat Verständnis

Auch Teamchef Ralf Rangnick zeigt Verständnis für die Entscheidung seines Mittelfeldspielers. Beide hätten bereits im Vorfeld der Weltmeisterschaft ausführlich über Sabitzers Zukunft im Nationalteam gesprochen.

Für Rangnick ist der vorübergehende Verzicht dennoch ein Verlust: Er bedauert, dass Österreich in der Nations League auf einen seiner Leistungsträger verzichten muss. Gleichzeitig betont der Teamchef, dass Sabitzer grundsätzlich weiterhin für das Nationalteam zur Verfügung stehen wolle.

Damit ist klar: Von einem endgültigen Rücktritt ist derzeit keine Rede. Die Tür für eine Rückkehr bleibt offen.

Rangnick fehlen mehrere WM-Stars

Sabitzers Pause trifft das ÖFB-Team zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Mit Marko Arnautovic hat bereits ein weiterer langjähriger Leistungsträger seine Teamkarriere beendet. David Alaba steht derzeit ohne Verein da und ist damit ebenfalls keine Option für die kommende Nations League.

Rangnick muss für die anstehenden Aufgaben damit auf mehrere prägende Spieler der vergangenen Jahre verzichten. Sabitzer selbst könnte im kommenden Jahr wieder zurückkehren – die Entscheidung darüber soll Anfang 2027 fallen.