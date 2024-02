Mann mit Python um den Hals will in Pizzeria – dann passiert DAS

Stell dir vor, du sitzt in einer gemütlichen Pizzeria in der norditalienischen Gemeinde Casnate con Bernate, genießt gerade deine Margherita, als ein Mann mit einer Python um den Hals und zwei großen Hunden an seiner Seite das Lokal betritt. Was könnte schon schiefgehen?

Es war ein ganz normaler Samstagabend, als der Mann die Pizzeria betrat und nach einem Getränk fragte. Die Gäste und das Personal waren jedoch mehr von seinen Begleitern fasziniert – oder besser gesagt, schockiert. Neben zwei beeindruckend großen Hunden als Begleitung, trug der Mann eine Python um seinen Hals, ein Anblick, der bei einigen für Verwunderung, bei anderen für Angst sorgte.

Mann musste Lokal verlassen

Die Inhaber der Pizzeria, die wohl nicht mit solch exotischen Gästen gerechnet hatten, baten den Mann höflich, die Räumlichkeiten zu verlassen. Dieser jedoch schien nicht gewillt, sich so einfach abwimmeln zu lassen.

Kurze Zeit später kehrte der Mann zurück – diesmal jedoch nicht nur mit seinen tierischen Begleitern, sondern auch mit einer Waffe in der Hand. Ein beherzter Gast schaffte es trotz der drohenden Situation, den Mann erneut zum Gehen zu überreden. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Die Polizei, die daraufhin alarmiert wurde, konnte den Mann später in seinem Zuhause ausfindig machen. Bei der Waffe handelte es sich, wie sich herausstellte, lediglich um eine sehr echt aussehende Spielzeugpistole. Der Mann war zum Zeitpunkt des Vorfalls angetrunken. Eine Strafanzeige wurde dennoch gegen ihn gestellt.

Überraschenderweise befand sich die Python völlig legal in seinem Besitz. Dies ist nicht das erste Mal, dass Menschen mit exotischen Tieren für Aufsehen sorgen. In Australien wurde ein Mann, der mit seiner Python surfen ging, mit einem Bußgeld belegt.