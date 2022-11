Mann schmuggelte 59.000€ in Socken – erwischt!

Gestern verhinderten die Zollbeamten am Grenzübergang Presevo (Bosnien und Herzegowina) ​​in Zusammenarbeit mit der Polizei einen Schmuggelversuch in Höhe von 59.000 Euro, welcher ein Reisender in mehreren Socken versteckt hatte.

Das Vergehen wurde aufgedeckt, als ein 55-jähriger Mann, der allein von Deutschland nach Griechenland reiste, mit einem BMW mit ausländischer Zulassung an der Warteschlange zur Kontrolle an der Grenze ankam und den Zollbeamten mitteilte, dass er nichts zu verzollen habe.

Bei der Kontrolle wurde auf dem Rücksitz des Autos eine Tasche mit persönlichen Gegenständen gefunden, darunter mehrere Socken gefüllt mit unzähligen Geldscheinen.

Ein Teil des Geldes war auch in der Tasche der Jeans versteckt, die ebenfalls in einer Tasche verpackt waren.

Von den insgesamt gefundenen 59.000 Euro seien 10.000 Euro an den Reisenden zurückgezahlt worden, der Betrag, der ohne Anzeige über die Grenze befördert werden könne. Über den Rest werde das zuständige Gericht in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren entscheiden, berichtet Nezavisne.

