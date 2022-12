Mann tötet hochschwangere Ehefrau und hinterlässt Abschiedsbrief

Sokol Halili beging gestern Selbstmord, nachdem er seine schwangere Frau vor der Frauenklinik in Pristina getötet hatte. Er soll einen Abschiedsbrief seinen Eltern hinterlassen haben.

Laut albanischen Medien schrieb Halili einen langen Abschiedsbrief, in dem er erklärte, dass er zuvor keine Probleme mit seiner Frau Hamide Magasi gehabt habe.

Am Anfang des Briefes erklärte er, dass die Probleme begannen, als Hamide schwanger wurde. Er wies darauf hin, dass er seine Frau vorsätzlich getötet und ihr schändlich vorgeworfen habe, „mit ihren Schwestern einen Plan zu machen, ihm sein Kind wegzunehmen“.

Halili gibt an, seine Frau habe ihn gebeten, sich zu trennen und das Kind allein im Haus ihres Vaters großzuziehen, und ihm dafür laut Angaben im Abschiedsbrief 25.000 Euro angeboten.

Er beschrieb auch den Moment, als er auf Hamide schoss.

„Ich habe ihr gesagt, dass ich mein Kind nicht so zurücklassen kann. Ich habe ihr zweimal in den Körper geschossen. Als sie zu Boden fiel, schoss ich ihr noch einmal in den Kopf. Ich habe die Beerdigung vor meinen Augen gesehen“, schrieb laut Angaben Halili.

Halili nahm sich das Leben, als er von der Polizei umzingelt wurde, die zwei Tage lang nach ihm gesucht hatte.

Halili tötete am Mittwochabend seine Frau, die im neunten Monat schwanger war. Sie waren nur vier Monate verheiratet, danach trennten sie sich aufgrund häuslicher Gewalt. Danach zog Hamide in das Haus ihrer Eltern in Lipljanje. Am Tag vor dem Mord ging sie zu einer Untersuchung wegen der bevorstehenden Geburt, die nächste Woche in einer Klinik in Pristina erwartet wurde.

Halili erhielt eine einstweilige Verfügung, weil er seine Frau am 10. August im Haus ihrer Eltern bedroht hatte. Es stellte sich heraus, dass der Verdächtige vom Gericht in Urosevac wegen des Tragens von Waffen ohne Lizenz verurteilt und mit einer Geldstrafe belegt wurde.