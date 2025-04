Mann unter Drogeneinfluss hält sich für James Bond!

Drogenkonsum und James-Bond-Wahn trieben einen 26-jährigen Villacher zu bizarren Handlungen. Nach einer Mischung aus Kokain, Cannabis und Alkohol randalierte er im Garten einer Anwohnerin.

Eine Zeugin aus Villach in Kärnten alarmierte am 9. April 2025 in den frühen Morgenstunden die Exekutive (Polizei). Kurz nach 3 Uhr hatte sie einen Mann beobachtet, der sein Fahrzeug verließ und offensichtlich in einer Notsituation zu sein schien. Der Unbekannte begab sich anschließend auf das Grundstück der Anruferin, wo er anfing zu randalieren und Dekorationselemente im Garten zu demolieren.

Während die verständigten Polizeikräfte unterwegs waren, meldete die Frau telefonisch weitere beunruhigende Entwicklungen. Der Eindringling hatte mittlerweile mit seinem Ellbogen die Fensterscheibe ihres Wagens eingeschlagen und bewegte sich auf dem Dach ihres Carports. Seine bizarren Aktionen setzte er fort, indem er seinen Kopf in einen auf dem Grundstück befindlichen Brunnen tauchte, bevor er sich vom Tatort entfernte.

Festnahme im Wald

Bei ihrem Eintreffen konnten die Beamten Rufe vernehmen und trafen den Verursacher in einem nahegelegenen Waldgebiet an. Es handelte sich um einen 26-jährigen Villacher, der den Ordnungshütern bereits von früheren Vorfällen bekannt war. Der Mann verhielt sich bei der Konfrontation auffallend ruhig und gab freimütig zu, dass er vor dem Vorfall Kokain, Cannabis sowie alkoholische Getränke konsumiert hatte.

Drogen-Wahnvorstellungen

Dieser Substanzenmix hatte offenbar zu einer akuten psychischen Ausnahmesituation geführt. Der Festgenommene erklärte den Polizisten, er habe sich für den Geheimagenten James Bond gehalten und geglaubt, Menschen retten zu müssen. Die einschreitenden Beamten entzogen ihm vorläufig die Lenkberechtigung, nahmen ihn fest und brachten ihn ins Polizeianhaltezentrum (Polizeigewahrsam) in Villach.

Gegen den 26-Jährigen wird nun Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt sowie bei der Polizeikommission Villach erstattet.