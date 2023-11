Mann verprügelt Arbeitskollegen und raubt ihn aus!

In der Nacht zum Sonntag gerieten zwei Arbeitskollegen in einer Wohnung in Wien-Donaustadt heftig aneinander. Ein 21-jähriger Mann griff seinen 36-jährigen Kollegen aufgrund von Geldschulden an und beraubte ihn.

Der 21-jährige Ungar und sein 36-jähriger Kollege, beide in derselben Firma beschäftigt, gerieten in eine hitzige Diskussion aufgrund von Geldschulden. Laut Polizeibericht eskalierte die Situation schnell, und es kam zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Der 21-Jährige griff seinen Kollegen mit mehreren Faustschlägen an und bedrohte ihn zudem mit Pfefferspray.

Raub nach Gewalttat

Nach dem Angriff entwendete der junge Mann die Geldbörse, eine Armbanduhr und ein Armband seines Opfers. Trotz der brutalen Attacke blieb der 36-Jährige zunächst in der Wohnung. Erst am nächsten Tag, als er über starke Schmerzen klagte, alarmierte ein weiterer Arbeitskollege den Rettungsdienst.

Eintreffen der Rettung und der Polizei

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt fanden sowohl den Tatverdächtigen als auch das Opfer vor Ort. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien konnte der 36-Jährige in häusliche Pflege entlassen werden.

Ermittlungen laufen noch

Beide Männer wurden zur weiteren Befragung auf die Polizeiinspektion Quadenstraße gebracht. Der 21-Jährige wurde wegen des Verdachts des Raubes auf freiem Fuß angezeigt. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien übernommen.

Die genauen Umstände des Vorfalls und die Hintergründe der Geldschulden sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen der Vorfall für die beiden Männer haben wird.