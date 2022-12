Mann verwandelt sich in Hund (VIDEOS)

Heute gibt es recht viele Möglichkeiten, sein Äußeres so anzupassen, wie man es sich wünscht. Während sich zahlreiche Personen den Schönheits-OPs unterziehen, so gibt es auch einen Mann der ein großer Hundefan ist. Er hatte einen speziellen Wunsch, nämlich sich in einem Vierbeiner zu verwandeln. Dadurch das es sich um keinen Witz handelt ist es umso skurriler, als man es sich denken kann.

Japan: Die Spezies zu wechseln war nicht möglich, aber der Japaner hat eine passende Lösung gefunden. Er hat sich ein Hundekostüm anfertigen lassen, was sehr realistisch ausschaut. Für seinen langersehnten Hunde-Wunsch hat er satte 15.000 Dollar zahlen müssen.

Der Mann kann sich mit seinem Hundekostüm in eine Border Collie verwandeln. Er wollte bewusst, so realistisch wie möglich dem Haustier aussehen.

Maßanfertigung für 15.000 Dollar

„Das lange Haar kann die menschliche Figur in die Irre führen. Ich habe mich für einen Collie entschieden, weil es echt aussieht, wenn ich es anziehe. Ich mag vierbeinige Tiere, vor allem niedliche. Unter ihnen dachte ich, dass ein großes Tier in meiner Nähe gut wäre, da es ein realistisches Modell wäre. Also wurde ich zu einem Collie, meiner Lieblingshunderasse.“, sagt der große Hunde-Fan.