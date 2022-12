Urlaubstage 2023: So könnt ihr 102 Tage Urlaub machen!

Wir alle brauchen hier und da eine kleine Auszeit! Wie ihr im Jahr 2023 viele Urlaubstage herausholt, findet ihr hier.

Wir haben vorab gute Nachrichten, viele Feiertage fallen nicht auf ein Wochenende, wie etwa Weihnachten. Dennoch haben wir ein paar Tipps wie ihr 2023 eure Urlaubstage am besten einsetzen könnt.

Im kommenden Jahr fallen zahlreiche Feiertage besser als im Jahr 2022. So könnt ihr mit 47 Urlaubstagen rund 102 freie Tage in 2023 rausholen. 2023 gibt es insgesamt 47 Fenstertage (davon 4 im Jahr 2024, wenn man Weihnachten und Neujahr in Kombination setzt), auf die ihr eure Urlaubstage beliebig verteilen könnt. Da sich keiner ganze 47 Tage Urlaub nehmen kann, zeigt euch Kosmo, wie ihr mit der hohen Anzahl eurer freien Tage auf der Arbeit am meisten Urlaub herausschlägt, wenn ihr die Fenstertage sinnvoll einsetzt.

Jänner 2023: (Hl. Drei Könige)

31. Dezember 2022 bis 8. Jänner

Freie Tage: 9

Urlaubstage: 4

April 2023: (Ostern)

8. April bis 16. April

Freie Tage: 9

Urlaubstage: 4

Mai 2023: (Staatsfeiertag & Christi Himmelfahrt)

29. April bis 7. Mai

Freie Tage: 9

Urlaubstage: 4

13. Mai bis 21. Mai

Freie Tage: 9

Urlaubstage: 4

Juni 2023: (Pfingsten & Fronleichnam)

27. Mai bis 11. Juni

Freie Tage: 16

Urlaubstage: 8

August 2023: (Mariä Himmelfahrt)

12. August bis 20. August

Freie Tage: 9

Urlaubstage: 4

Oktober/November 2023: (Nationalfeiertag & Allerheiligen)

30. September bis 10. Oktober

Freie Tage: 9

Urlaubstage: 4

21. Oktober bis 5. November

Freie Tage: 16

Urlaubstage: 8

Dezember 2023: (Mariä Empfängnis, Weihnachten & Neujahr)

2. Dezember bis 10. Dezember

Freie Tage: 9

Urlaubstage: 4

23. Dezember bis 7. Jänner 2024

Freie Tage: 16

Urlaubstage: 7