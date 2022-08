Mann wacht während Herz-OP auf

Am Strand von Genua, Italien, wurde eine Frau von einem Wildschwein gebissen, was keine erste Begegnung mit diesen Tieren ist.

Urlauberin am Strand von Wildschwein gebissen

Sängerin singt im Baggerlöffel (VIDEO)

Ein Video einer Feier in Serbien wurde zum viralen Hit in den sozialen Netzwerken, dank der Sängerin, die ihren Auftritt in einem Baggerlöffel hielt.