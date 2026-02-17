Massenproteste in Sarajevo: Straßenbahn-Unglück erschüttert Politik (VIDEO)

Nach dem tödlichen Straßenbahnunglück in Sarajevo gehen tausende Menschen auf die Straße. Die Protestwelle hat bereits erste politische Köpfe rollen lassen.

Tausende Bürger demonstrierten gestern vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Sarajevo und forderten vollständige Transparenz bei der Untersuchung des tödlichen Straßenbahnunfalls. Die von Schülern und Studenten angeführten Demonstranten verlangten die Veröffentlichung aller Untersuchungsdaten einschließlich der Wartungsprotokolle und Videoaufnahmen aus der Unglücksstraßenbahn, die Stilllegung aller alten Straßenbahnen bis zur erneuten Wartung, den Rücktritt aller Verantwortlichen sowie einen sicheren öffentlichen Verkehr ohne Privatisierung.

⇢ „Fühlen uns nicht sicher“: Sarajevo trauert und protestiert nach Straßenbahn-Unfall



Der friedliche Protestmarsch mit mehreren tausend Teilnehmern führte vom Landesmuseum über Skenderija zur Staatsanwaltschaft und anschließend am Präsidium von Bosnien und Herzegowina vorbei zurück zum Ausgangspunkt.

Politische Konsequenzen

Verkehrsminister Adnan Steta reagierte bereits am Montagabend mit der Ankündigung, dass alle alten tschechischen Straßenbahnen aus dem Verkehr gezogen wurden. Er versicherte, dass diese erst nach umfassenden Kontrollen wieder eingesetzt würden und die Ergebnisse der Wartungen vorab veröffentlicht werden.

Die politischen Konsequenzen des Unfalls sind weitreichend: Der Premierminister des Kantons Sarajevo, Nihad Uk, reichte am Sonntag seinen Rücktritt ein, was zum Fall der gesamten Kantonsregierung führte. Auch der Direktor des Verkehrsunternehmens GRAS, Senad Mujagic, trat gestern zurück.

Ermittlungsstand

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Sarajevo begründete ihre Zurückhaltung bei der Veröffentlichung der Kameraaufnahmen aus der Unglücksstraßenbahn damit, dass diese wichtiges Beweismaterial darstellen und eine vorzeitige Veröffentlichung die Ermittlungen in diesem komplexen Fall gefährden könnte. Zudem warte man noch auf eine gerichtliche Anordnung zur Sicherstellung weiterer Videoaufnahmen von Objekten in der Nähe des Unfallorts.

Die für heute geplanten weiteren Proteste könnten durch die Wetterbedingungen beeinträchtigt werden. Sarajevo erwachte unter einer Schneedecke, und für den Tag sind Regen sowie Schneeregen vorhergesagt.

Der Beginn der heutigen Protestkundgebung wegen des Straßenbahnunfalls, bei dem eine Person getötet, eine schwer und drei leicht verletzt wurden, ist für 12 Uhr vor dem Landesmuseum angesetzt.