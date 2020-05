Massenschlägerei vor gut besuchter Tankstelle

In Wien-Favoriten brach eine Massenschlägerei aus, bei der auch Ältere involviert wurden.

Am Mittwochabend kam es bei der Tankstelle in der Neilreichgasse zu einer heftigen Prügelei. Auch ältere Personen waren involviert und mischten sich in die Prügelei ein, so berichtet „Heute.at“ in einem Leserbericht.

Die Situation eskalierte sogar soweit, dass die Berufsrettung einen Verletzen ins Krankenhaus bringen musste. Der Mann erlitt Prellungen im Gesicht- und Beinbereich.

Weitere Details dazu und Fotos folgen auf der nächsten Seite!