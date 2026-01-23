Mega-Baustelle auf der A4: Hier droht der große Stau-Kollaps

Großbaustelle auf der A4: Die Sanierung des Knotens Schwechat beginnt am 26. Jänner und bringt monatelange Verkehrsführungen mit sich – trotz Einschränkungen bleiben zwei Spuren frei.

Ab Montag, 26. Jänner, startet um 22 Uhr die nächste Etappe der Sanierungsarbeiten an der A4 Ostautobahn im Bereich des Knotens Schwechat in Niederösterreich. Die Asfinag plant, die umfassende Erneuerung dieses Autobahnabschnitts bis August dieses Jahres abzuschließen. Für Verkehrsteilnehmer gibt es eine positive Nachricht: Während der gesamten Bauphase bleiben in beide Fahrtrichtungen durchgehend zwei Fahrspuren nutzbar.

Einschränkungen für Autofahrer

Eine Einschränkung betrifft jedoch die A4 in Richtung Wien: Die Auffahrtsrampe von der S1 Wiener Außenringschnellstraße auf die A4 wird ab März auf einen Fahrstreifen verengt. Die Asfinag hat zudem Sanierungsarbeiten an zwei Wochenenden angekündigt, wobei an einem dieser Wochenenden eine vollständige Sperrung erforderlich sein wird.

Baustellenplanung

Bis Ende Februar beschränkt sich die Baustellenverkehrsführung auf die Fahrtrichtung Nickelsdorf im Burgenland, wo die Brücke über die Schwechat instandgesetzt wird.

Mit Beginn des März wird dann auch die Gegenrichtung nach Wien von den baustellenbedingten Verkehrsführungen betroffen sein.