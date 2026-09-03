„Mehr in den Bergen als bei den Menschen“: Ludwig rechnet mit Kickl ab

Wahlsieger ohne Regierung, Umfragehoch ohne Kanzleramt – Ludwig rechnet mit Kickl ab.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat deutliche Kritik an FPÖ-Chef Herbert Kickl geübt – und das ungeachtet der anhaltenden Stärke der Freiheitlichen in Umfragen und ihres Erfolgs bei der Nationalratswahl 2024. Für Ludwig, der als SPÖ-Politiker und Stadtchef der Bundeshauptstadt zu den gewichtigsten Stimmen seiner Partei zählt, reicht ein Wahlsieg allein nicht aus, um den Anspruch auf die Regierungsführung zu legitimieren.

Kickls Versagen

Ludwig macht dabei eine grundsätzliche demokratiepolitische Linie geltend: „Es gibt in der Demokratie keinen Automatismus, dass die Partei mit den meisten Stimmen auch den Regierungschef stellt.“ Dabei verweist er auf die gescheiterte Regierungsbildung nach der Nationalratswahl 2024. Nachdem zunächst Gespräche zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS gescheitert waren, erhielt Kickl am 6. Jänner 2025 von Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Auftrag, mit der ÖVP über eine Regierungsbildung zu verhandeln. Auch diese Gespräche führten letztlich zu keiner Regierung. Ludwig dazu: „Kickl hatte schon nach der letzten Nationalratswahl, in der die FPÖ die meisten Stimmen erhielt, den Regierungsbildungsauftrag, aber er hat keine Regierung zustande gebracht.“

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Bei der Nationalratswahl am 29. September 2024 erhielt die FPÖ österreichweit rund 28,8 Prozent der Stimmen und wurde damit erstmals stärkste Partei im Nationalrat. Trotz dieses historischen Wahlsiegs gelang es Kickl nicht, die Verhandlungen mit der ÖVP erfolgreich abzuschließen und eine Bundesregierung zu bilden.

Neben diesem politischen Versäumnis nimmt Ludwig auch Kickls Auftreten ins Visier – sowohl dessen Medienpräsenz als auch seinen Alltag: „Man hat den Eindruck, er ist mehr in den Bergen als arbeitend für die Menschen tätig.“ Inhaltlich attestiert Ludwig dem FPÖ-Chef zudem fehlende Substanz: „Herr Kickl hat keine innovativen Ideen für die Zukunft unseres Landes.“

FPÖ in der Opposition

Trotz ihrer derzeit klaren Führung in den bundesweiten Umfragen befindet sich die FPÖ weiterhin in der Opposition. Eine rechnerische Mehrheit für eine Koalition mit der ÖVP wäre nach der Nationalratswahl vorhanden gewesen, die Regierungsverhandlungen zwischen beiden Parteien scheiterten jedoch. Ludwig argumentiert deshalb, dass ein Wahlsieg allein nicht automatisch zum Kanzleramt führt: Dafür brauche es parlamentarische Mehrheiten, erfolgreiche Verhandlungen und die Bereitschaft zu Kompromissen. Eine Krise der Sozialdemokratie sieht der Wiener Bürgermeister trotz der schwachen SPÖ-Werte auf Bundesebene nicht.

Mit Blick auf die gesamtgesellschaftliche Lage – geprägt von wirtschaftlichen Schwierigkeiten und internationalen Krisen – gibt sich Ludwig dennoch zuversichtlich. Gesellschaften hätten vergleichbare Phasen in der Vergangenheit bewältigt, und es komme nun darauf an, vorhandene Chancen zu erkennen und aktiv zu nutzen.

Diesen Optimismus formuliert er nicht nur als persönliche Haltung, sondern als Appell an die Bevölkerung.