Mehrheit der Bürger findet: „Der Islam gehört nicht zu Österreich“

Eine Studie der Salzburger Universität zeigt die deutlichen Vorurteile der Österreicher zum Islam. Das Ergebnis soll laut dem Studienautor höchst alarmierend sein.

Bei der Befragung nahmen 1.200 Österreicher teil und wurden bei einer Sozialforschungsstudie zum Thema Islam befragt. Als Ergebnis kristallisierte sich heraus: Die Mehrheit findet, dass der Islam nicht zu Österreich passt. Rund die Hälfte aller Befragten meint: „Muslime sollen nicht die gleichen Rechte wie Österreicher haben“, so laut einem „Heute“-Artikel.

Studienautor Wolfgang Aschauer empfindet die Einstellung zu muslimischen Mitbürgern als „alarmierend“. Die Vorurteile sollen dabei stärker sein als gegen jede andere Religions- oder Zuwanderer-Gruppe sein.

Unter anderem soll die politische und mediale Präsentation Schuld an der feindlichen Meinung sein, diese soll sich besonders kritisch auf die Muslime fokussieren.

Im „Ö1-Morgenjournal“ betone Aschauer: In jenen Ländern, wo der Diskurs sehr kritisch ist, also beispielsweise in Ungarn oder in Österreich, sehen wir diesen Anstieg der Fremdenfeindlichkeit über die letzten Jahre“, so laut dem „Heute“-Beitrag.

80 Prozent der Österreicher würden islamische Gemeinschaften stärker unter Beobachten stellen wollen, von denen befürchten ganze 60 Prozent, dass unter den Muslimen Terroristen sind.

Der Studienautor appelliert zu Dialog und Aufklärung. Sie sollen helfen die Vielschichtigkeit des Islams zu betonen und von negativen Gefühlen zu muslimischen Bürgern abzulassen.