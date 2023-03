Sensationsfund: Mann findet riesiges Goldnugget

Ein Mann aus Australien hat einen Goldklumpen gefunden, der 2,6 Kilogramm wiegt und 240.000 australische Dollar oder mehr als 147.000 Euro wert ist, schreibt die BBC.

Der Mann, der anonym bleiben wollte, benutzte einen billigen Metalldetektor, um einen Klumpen in den Goldfeldern von Victoria zu finden, das berühmte „Goldene Dreieck“ aus dem 19. Jahrhundert.

Darren Kamp, der das Exemplar schätzte und kaufte, sagte, es sei das größte Goldnugget, das er in seiner 47-jährigen Karriere gesehen habe.

„Ich war fassungslos. Das ist ein einmaliger Fund“, sagte er und beschrieb den Moment, als er den Goldklumpen sah, der von einem Mann in sein Geschäft in Geelong, eine Stunde von Melbourne, gebracht wurde. „Er zog einen Stein heraus und als er ihn in meine Hand fallen ließ, sagte er: ‚Glaubst du, er ist 6.000 Euro wert?‘. Ich schaute ihn an und sagte: ‚Besser gesagt, er ist 600.000 Euro wert.‘“

„Meine Frau wird sich freuen“

Der Mann sagte ihm dann, dass der Stein in Herrn Kamps Hand nur die Hälfte dessen sei, was er gefunden hatte. Der 4,6 kg schwere Fels enthielt 83 Unzen oder etwa 2,6 kg Gold.

Kamp fügte hinzu, dass der Mann ihm gesagt habe, er würde das Geld für seine Familie ausgeben und, dass sich seine Frau „freuen wird“, wenn er nach Hause zurückkehrt.