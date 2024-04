Meistertitel: Arnautovic legt Tanzeinlage hin (VIDEO)

Ein Triumphzug in Schwarz und Blau: Inter Mailand hat nach einem nervenaufreibenden Stadtduell den AC Milan mit 2:1 besiegt und sich den 20. Meistertitel in der Geschichte des Clubs gesichert. Nicht auf dem Rasen, sondern bei der anschließenden Kabinenfeier stand ÖFB-Legionär Marko Arnautovic im Rampenlicht. Obwohl er das Match von der Bank aus verfolgte, mischte er bei den Feierlichkeiten kräftig mit. Von trockenen Feiern keine Spur, denn bei Arnautovic gehört das ausgelassene Feiern zum Erfolg dazu.

Arnautovic im Feiermodus

Der österreichische Teamspieler Arnautovic, der sich bei Inter einen Namen als effektiver „Joker“ gemacht hat, wird nach dem 2:1-Erfolg über den Stadtrivalen zum Mittelpunkt der Sause. Ein Video, das von Inter veröffentlicht wurde, zeigt, wie er nach einem kräftigen Schluck Champagner das Tanzbein schwingt. DJ Hakan Calhanoglu legte auf, Marko Arnautovic tanzte dazu – seine Hüftschwünge belegen eindrucksvoll, dass der Rhythmus nicht nur im Fußball, sondern auch in seinen Genen liegt.

Arnautovics Rolle und Zukunftspläne

In den 23 Saisonspielen traf Arnautovic, der von Trainer Inzaghi überwiegend als Einwechselspieler gebracht wird, zweimal das Tor. Seine Ambitionen und sein Vertrag bei den Nerazzurri sind jedoch längst nicht am Ende: Bis 2025 bleibt er dem Verein treu. Nicht nur mit Toren, sondern auch mit Tanzeinlagen möchte der gebürtige Wiener weiterhin für Furore sorgen – und das nicht nur in der Serie A, sondern auch bei der anstehenden EURO, wo er das österreichische Team verstärken wird.

Arnautovic peilt die EURO an

Während der Meisterschaftsjubel in Mailand noch lange in Erinnerung bleiben wird, richtet Marko Arnautovic bereits seinen Blick auf zukünftige Herausforderungen. Ein weiteres Mal möchte er seine Klasse auf europäischem Parkett unter Beweis stellen und das rot-weiß-rote Nationalteam bei der EURO zum Erfolg führen. Mit Spielwitz und Tanzbein ausgestattet, darf man gespannt sein, welche Highlights der Wiener noch zu bieten hat.