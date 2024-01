Diese Automarke will jetzt alle Autohäuser und Werkstätten verkaufen

In einer überraschenden Wendung hat Mercedes-Benz angekündigt, den Verkauf seiner deutschen Niederlassungen zu prüfen. Das Automobilunternehmen hat bestätigt, dass es in Gesprächen mit potenziellen Käufern für seine Autohäuser und Werkstätten steht, die sich vollständig in seinem Besitz befinden. Die Entscheidung soll bis zum Sommer getroffen werden, was viele Brancheninsider überrascht hat.

Insgesamt sind 80 Betriebe mit rund 8000 Mitarbeitern von dieser strategischen Überlegung betroffen. Mercedes-Benz hat jedoch klargestellt, dass der physische Handel eine „zentrale Säule für den Erfolg“ des Unternehmens darstellt. In einer offiziellen Mitteilung betonte das Unternehmen: „Wir planen nicht, an reine Finanzinvestoren zu verkaufen, und eine Schließung von Standorten ist nicht Gegenstand der Überprüfung.

Beschäftigungssicherung bis 2029

Das Unternehmen strebt eine enge Abstimmung mit dem Betriebsrat an und bekräftigt seine Verpflichtung zur Beschäftigungssicherung bis 2029 für alle Tarifmitarbeiter. Es wurde jedoch klargestellt, dass nur erfahrene Unternehmen als potenzielle Käufer in Frage kommen.

Die Arbeitnehmerseite muss dem Verkauf zustimmen, und Berichten zufolge soll bis zum Sommer eine grundsätzliche Einigung mit den Betriebsräten erzielt werden. In den vergangenen Jahren hat Mercedes-Benz bereits seine eigenen Niederlassungen im Ausland verkauft. Nur in Deutschland gibt es noch eigene Autohäuser.

Wie sich die Gehaltsstrukturen unter dem neuen Eigentümer gestalten werden, bleibt abzuwarten. Mercedes-Benz hat jedoch betont, dass der Verkauf nicht als Maßnahme zur Kostensenkung, sondern als strategische Neuausrichtung zu verstehen ist.

Während die genauen Gründe für den Verkauf unbekannt sind, betont Mercedes-Benz, dass es „offen für Gespräche mit möglichen Erwerbern der konzerneigenen Niederlassungen“ ist. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen diese Entscheidung auf das Unternehmen und seine Mitarbeiter haben wird.