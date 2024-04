Messerattacke bei AMS-Kurs in Wien – Opfer im Krankenhaus

Ein Konflikt unter jungen Männern eskalierte am Dienstagvormittag in der Wiener Leopoldstadt zu gewaltsamen Ausschreitungen. Dabei wurde ein 16-Jähriger in der Nähe einer Bildungsstätte, an der spezielle AMS-Kurse abgehalten werden, schwer verletzt. Augenzeugenberichten zufolge entwickelte sich die Auseinandersetzung kurz nach 10 Uhr und gipfelte im Einsatz von Fäusten und einem Messer.

Die Polizei wurde unverzüglich informiert und traf binnen Minuten mit einem Großaufgebot am Ort des Geschehens ein. Polizeisprecherin Julia Schick bestätigte gegenüber unserer Redaktion den blutigen Vorfall, während die Polizeiaktion im vollen Gange war. Vorfälle dieser Art rufen besondere Sorge hervor, insbesondere wenn sie in unmittelbarer Nähe zu Bildungseinrichtungen stattfinden.

Laut Informationen des Arbeitsmarktservice (AMS) hatten sich die Jugendlichen zu einem Informationsgespräch bezüglich eines Englischkurses eingefunden. Es sollte ein Tag werden, an dem Weichen für die Zukunft gestellt werden – stattdessen überschattete Gewalt das Ereignis.

Ein Sprecher der Rettungsdienste teilte mit, dass ein junger Mann notfallmedizinisch behandelt werden musste. Der 16-Jährige wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, befindet sich jedoch glücklicherweise außer Lebensgefahr. Dieser Zwischenfall lässt einmal mehr die Frage nach der Sicherheit junger Menschen im öffentlichen Raum aufkommen.

Polizei ermittelt

Die genauen Hintergründe der Tat sind noch nicht geklärt. Während die Ermittlungen andauern, steht die Community in der Leopoldstadt unter Schock. In den kommenden Tagen werden sich Polizei und Sozialarbeiter bemühen, das Geschehene aufzuarbeiten und präventive Maßnahmen zu verstärken, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.