Meta-Blackout: Millionen Nutzer starren auf leere Bildschirme

Millionen Nutzer starren auf leere Feeds – Instagram und Facebook kämpfen mit massiven Ausfällen, die weit über Österreich hinausreichen.

Am Freitagnachmittag, dem 12. Juni 2026, kam es offenbar zu einer weitreichenden Störung, von der die Social-Media-Plattformen Instagram und Facebook betroffen waren. Zahlreiche Berichte deuten darauf hin, dass das Problem weit über Österreich hinausgeht.

„Bin es nur ich, oder sind Facebook, Messenger und Instagram down?“, fragt ein X-Nutzer etwa.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Tausende Fehlermeldungen

Innerhalb kurzer Zeit gingen auf der Plattform „Netzwelt.de“ tausende Fehlermeldungen ein; auch bei der 5-Minuten-Redaktion meldeten sich mehrere Leserinnen und Leser. „Bei mir geht gar nichts“, meint eine Leserin. Eine weitere erklärt, dass sie am Handy beide Dienste zwar öffnen könne, diese aber nicht aktualisieren würden. Am Laptop würde überhaupt nichts gehen.

Während die beiden Meta-Plattformen mit Ausfällen zu kämpfen hatten, lief der Dienst X nach Angaben von Nutzern ohne Einschränkungen weiter. Insgesamt häuften sich in den vergangenen Minuten Rückmeldungen und Anfragen zu dem Thema.

Ursache unbekannt

Weshalb die betroffenen Plattformen derzeit nicht zuverlässig erreichbar sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Auch über den Zeitpunkt einer möglichen Behebung der Probleme gibt es bislang keine gesicherten Informationen.

Nicht der erste Ausfall

Am 5. März 2024 kam es zu einer weltweiten Störung bei den Meta-Diensten Facebook, Instagram und Threads, bei der Millionen Nutzer Probleme beim Einloggen und Laden der Feeds hatten. Auch damals waren die Dienste für zahlreiche Nutzer zeitweise nicht erreichbar.

Meta erklärte im Zusammenhang mit dem großen Ausfall seiner Dienste am 4. Oktober 2021, dass eine fehlerhafte Konfigurationsänderung die Ursache für den rund sechs Stunden andauernden Komplett-Blackout von Facebook, WhatsApp und Instagram gewesen sei. Dieser Vorfall zeigte, wie verwundbar selbst große Tech-Plattformen gegenüber technischen Fehlkonfigurationen sein können.