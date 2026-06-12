Trump verkündet Sieg: „Iran-Krieg ohne Europa gewonnen“

Trump feiert einen Sieg – und teilt dabei kräftig aus. Europa spielt in seiner Version der Geschichte keine Rolle.

Donald Trump hat nach eigenen Angaben den Krieg gegen den Iran gewonnen – und das, wie er betonte, ohne jede Hilfe aus Europa. „Wir haben den Krieg im Iran gewonnen, wir brauchten keine Unterstützung aus Europa. Ihre Hilfe war irrelevant“, sagte der US-Präsident dem italienischen Fernsehsender La7 Omnibus. Anlass war die Frage, was er den Staats- und Regierungschefs der G7 – darunter jenen Italiens und Frankreichs – angesichts der ausgebliebenen Unterstützung während der Krise mit Teheran mitteilen wolle.

Die USA hatten im Juni 2026 drei iranische Atomanlagen mit B-2-Stealth-Bombern und sogenannten Bunkerbrecher-Bomben angegriffen. Trump bezieht sich mit seiner Aussage offenbar auf diese Militäroperation.

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Abkommen in Sicht

Bereits am Donnerstag hatte Trump signalisiert, dass ein Abkommen mit dem Iran kurz bevorstehe. Die entsprechenden Dokumente seien nahezu fertiggestellt, die Unterzeichnungszeremonie könne irgendwo in Europa stattfinden.

Vizepräsident J.D. Vance werde daran teilnehmen, so Trump.