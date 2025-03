Mike Tyson: Blitzstart in eine legendäre Boxkarriere!

Am 6. März 1985 betrat Mike Tyson erstmals als Profi den Boxring. Sein Debüt gegen Hector Mercedes läutete eine legendäre Karriere ein.

Am 6. März 1985 betrat Mike Tyson zum ersten Mal als Profi den Boxring, ein Ereignis, das im Empire State Plaza Convention Center in Albany, New York, stattfand. Dieser Tag markierte den Beginn einer der bemerkenswertesten Karrieren im Boxsport. Tyson, der bereits als Amateur großes Potenzial gezeigt hatte, trat gegen Hector Mercedes an, um seine Fähigkeiten auf professionellem Niveau zu beweisen.

Imposanter Kampf

Der Kampf selbst war eine beeindruckende Demonstration von Tysons überwältigender Schlagkraft. Obwohl Mercedes zu Beginn einen soliden linken Treffer landen konnte, übernahm Tyson schnell die Kontrolle über den Kampf.

Mit einer aggressiven Strategie setzte er Mercedes mit kraftvollen Schlagkombinationen unter Druck und drängte ihn in die Ecke des Rings. Eine Serie von sieben unbeantworteten Schlägen, darunter ein entscheidender linker Haken zum Körper, zwang Mercedes schließlich in die Knie.

Technischer K.o.

Mercedes blieb kniend und signalisierte dem Schiedsrichter, dass er nicht weitermachen konnte, was zu einem technischen K.o. nach nur 107 Sekunden in der ersten Runde führte. Dieser Sieg markierte den Auftakt zu Tysons kometenhaftem Aufstieg im Profiboxen.

In seinem ersten Jahr als Profi bestritt er 15 Kämpfe. Von seinen ersten 28 Kämpfen gewann er 26 durch K.o. oder technischen K.o., davon 16 in der ersten Runde.

Sein erklärtes Ziel war es, der jüngste Schwergewichtsweltmeister zu werden, ein Ziel, das er 20 Monate später erreichte.

Tysons aggressiver Stil und seine immense Kraft veränderten die Erwartungen an junge Schwergewichtsboxer. Sein schneller Aufstieg erregte die Aufmerksamkeit der Medien und machte ihn zu einer Box-Sensation und Ikone. Sein Debüt gegen Mercedes wird als der Moment in Erinnerung bleiben, der die Ankunft eines der dominantesten und umstrittensten Boxer aller Zeiten ankündigte.