Alkoholfahrt in Čakovec: 14-Jähriger schwer verletzt!

Ein 59-Jähriger erfasst in Cakovec ein Kind mit einem Kleinbus. Der Fahrer war stark alkoholisiert, die Ermittlungen laufen.

In der kroatischen Stadt Cakovec ereignete sich am Donnerstag ein folgenschwerer Unfall, bei dem ein Kleinbus von einem 59-jährigen Mann gesteuert wurde und ein 14-jähriges Kind erfasste. Der Vorfall trug sich gegen 15:30 Uhr in der Ante-Starčević-Straße zu, wie die Polizeidirektion Međimurje bekanntgab.

Alkohol am Steuer

Der Fahrer war zum Zeitpunkt des Unfalls stark alkoholisiert, mit einem Blutalkoholgehalt von über 1,5 Promille, wie die Polizei der kroatischen Zeitung 24 sata mitteilte. Der Unfall ereignete sich, als der Mann den Schotterparkplatz verließ und das Kind mit einem Roller in der Nähe des Parkplatzeingangs unterwegs war. Die genaue Schwere der Verletzungen des Kindes ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittlungen laufen, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln.