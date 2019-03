Miligram: 33-jähriges Bandmitglied plötzlich verstorben!

Mysteriöse Schussabgabe : Star-Detektiv in Wiener Innenstadt tot aufgefunden

Am Sonntagabend waren in der Wiener City zwei Schüsse zu hören. Nachdem die Polizei am Einsatzort eintraf, fand sie den Detektiv Walter Penk-Lipovsky am Boden liegend und blutüberströmt vor.