Mit 57 Jahren Mama geworden – Ärztin machte das Unmögliche möglich

Zwei Jahrzehnte Hoffnung, unzählige Arztbesuche und eine beharrliche Freundin – was für Sonja und Marko unmöglich schien, wurde mit 57 und 69 Jahren Wirklichkeit.

Nach 22 Jahren Kinderwunsch

Sonja und Marko Mirotic aus Grbavac bei Podgorica in Montenegro haben nach mehr als zwei Jahrzehnten unerfülltem Kinderwunsch endlich ihr Wunder erlebt. Im Frühjahr brachte die 57-jährige Sonja ein gesundes Mädchen zur Welt – an der Seite ihres 69-jährigen Ehemanns Marko.

Der Weg zum Familienglück war steinig. Jahrelang konsultierten die Mirotics zahlreiche Ärzte, doch ohne Erfolg. Als sie ihren Traum bereits aufgegeben hatten, war es ausgerechnet ihre Freundin Zdenka Zivkovic, die nicht locker ließ und das Paar ermutigte, weiterzumachen. Diese Beharrlichkeit führte sie schließlich am 19. März vergangenen Jahres in die Praxis von Dr. Ana Jeremic.

„In der Praxis telefonierten die Mitarbeiterinnen mit mehreren Kliniken, doch überall hieß es, dass Behandlungen nur für Frauen bis 54 Jahre angeboten werden – und ich würde am nächsten Tag bereits 56“, erinnert sich Sonja. Doch Dr. Jeremic wusste Rat und verwies das Paar an eine Klinik in Skopje, die keine Altersbegrenzungen vorsieht.

Bereits Anfang April reisten die Mirotics zu ersten Untersuchungen nach Nordmazedonien. „Die Ärzte waren mit den Befunden zufrieden. Wegen einiger Komplikationen konnte der Transfer allerdings erst am 26. Juli stattfinden“, erzählt Sonja. „Von fünf befruchteten Embryonen wurden mir zwei eingesetzt, einer hat sich entwickelt. Die anderen drei habe ich noch – und ich hoffe, dass ich auch diese in meinen alten Tagen nutzen werde.“

Schwangerschaftsglück

Wo Wille und Liebe zusammenkommen, öffnen sich manchmal Türen, die lange verschlossen schienen. Sonja und Marko beweisen, dass selbst in fortgeschrittenem Alter Elternträume wahr werden können. Mit 57 Jahren brachte Sonja ihr langersehntes Kind zur Welt.

„Die Entbindung erfolgte in der 34. Woche wegen meines gefährlich hohen Blutdrucks von 220 zu 110. Es war ein regelrechter Überlebenskampf, aber Gott sei Dank haben wir beide es geschafft“, berichtet die frischgebackene Mutter. „Unsere Kleine musste einen Monat lang auf der Neonatologie im Inkubator bleiben. Nach drei Wochen durften wir sie endlich mit nach Hause nehmen.“

Die Freude im Hause Mirotic ist überwältigend. Nach dem jahrzehntelangen Kampf genießt das Paar jeden Moment mit ihrem Baby. „Wir füttern sie, streicheln sie, küssen sie, wickeln sie. Sie macht kleine Fortschritte, manchmal kämpfen wir mit Koliken – aber das gehört dazu. Wir sind einfach glücklich, zufrieden und voller Energie. Die Zufriedenheit hat uns beide vollkommen erfasst“, schwärmt Sonja.

Mut machen

Besonders lebendig ist für die mutige Frau noch die Erinnerung an den Moment, als sie erfuhr, dass sie tatsächlich schwanger war. „Als ich die Werte auf dem Befund sah, begann ich vor Freude zu springen, zu weinen, zu schreien und zu lachen – alles gleichzeitig. Marko konnte mich kaum beruhigen. Er rief sofort seinen Neffen an und verkündete, dass seine Tante schwanger ist. Es war ein unbeschreiblicher Moment.“

Die Mirotics möchten ihre Erfahrungen nun mit anderen teilen. Sie bieten ihre Hilfe an, um Kontakte zu den Ärzten in Skopje herzustellen, und wollen anderen Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch Mut machen. Für sie steht fest: Glück wird größer, wenn man es teilt – besonders jetzt, da ihre Familie um ein so lange ersehntes Mitglied reicher geworden ist.

„Allen Paaren, die durch ähnliche Höhen und Tiefen gehen wie wir, möchten wir sagen: Glaubt daran! Vertraut zuerst auf euch selbst und euren Partner und haltet an eurem Wunsch fest. Natürlich gibt es Momente, in denen ihr aufgeben wollt – das ist normal, das ist die Psyche, aber auch die finanzielle Belastung. Bleibt trotzdem beharrlich, dann wird es sich wahrscheinlich erfüllen.

Wer an Wunder glaubt, schafft Wunder. Gebt nicht auf“, raten die glücklichen Eltern.

Während die Geschichte der Mirotics berührt, wirft sie auch wichtige Fragen zu späten Schwangerschaften auf. In Österreich liegt die Altersgrenze für eine staatlich finanzierte Kinderwunschbehandlung bei 40 Jahren für Frauen. Behandlungen in höherem Alter sind zwar privat möglich, werden jedoch von Experten kritisch gesehen. Die Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe warnt vor erheblich gesteigerten gesundheitlichen Risiken bei Schwangerschaften jenseits des 50. Lebensjahres – darunter Präeklampsie und Frühgeburten, wie sie auch Sonja erlebte.

Die in diesem Fall aufgesuchte Klinik in Nordmazedonien ist Teil eines Phänomens in der Region: Mehrere Länder des ehemaligen Jugoslawien haben keine strikten Altersgrenzen für reproduktionsmedizinische Behandlungen festgelegt, was zunehmend internationale Paare anzieht. Die rechtlichen Unterschiede innerhalb Europas führen zu einer Art Fruchtbarkeitstourismus, der ethische und medizinische Debatten auslöst.