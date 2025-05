Dieses 100 Jahre alte Wiener Freibad muss bald zusperren

Ein Jahrhundert Badegeschichte steht auf der Kippe: Das Neuwaldegger Bad in Wien-Hernals hat nicht wie gewohnt eröffnet. Familiäre Schicksalsschläge und finanzielle Nöte bedrohen den Betrieb.

Das Neuwaldegger Bad in Wien-Hernals kämpft um seine Existenz. Der 100-jährige Traditionsbetrieb hat entgegen der Erwartungen am 1. Mai seine Pforten nicht geöffnet. Ob das Freibad in dieser Saison überhaupt noch Badegäste empfangen wird, steht derzeit in den Sternen – eine dauerhafte Schließung scheint immer wahrscheinlicher. Zwar betonen die Verantwortlichen, dass zahlreiche Anrainer und Stammgäste die Einrichtung als bedeutende Institution in Hernals betrachten und ihre Unterstützung anbieten, doch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gestalten sich zunehmend schwierig. Steigende Kosten und Personalengpässe stellen die Betreiber vor massive Probleme.

Familiäre Herausforderungen

Die Betreiberin Gabi Dolezel verweist auf familiäre Veränderungen als Teil der Schwierigkeiten. Der Tod ihrer Mutter und der Rückzug ihres Bruders Michael, die gemeinsam für den Kantinenbetrieb verantwortlich waren, belasten das Familienunternehmen erheblich. Besonders die vergangenen Jahre hätten dem Bad zugesetzt. Im Gegensatz zu kommunalen Badeanstalten, die auf städtische Zuschüsse zurückgreifen können, ist das privat geführte Neuwaldegger Bad vollständig auf Besuchereinnahmen angewiesen – ein finanzielles Wagnis, das angesichts der jüngsten Krisen wie Corona und explodierender Energiekosten kaum noch zu stemmen ist. Hinzu kommt die immer schwierigere und kostenintensive Suche nach verlässlichem Personal.

Ungewisse Zukunft

Obwohl die Badesaison gerade erst begonnen hat, verdichten sich die Anzeichen für einen Abschied vom Neuwaldegger Bad.

Bezirkspolitik reagiert besorgt

Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer (SPÖ) hat auf die drohende Schließung des Traditionsbetriebs reagiert und betont, dass private Freibäder wie das Neuwaldegger Bad eine wichtige Rolle für die Lebensqualität in Hernals spielen. Gleichzeitig weist sie auf die strukturellen Probleme hin, mit denen solche Einrichtungen konfrontiert sind: Private Bäder können sich ohne öffentliche Subventionen immer schwerer gegen steigende Kosten behaupten.

Die ungleichen Bedingungen zwischen städtischen und privaten Bädern in Wien werden dabei immer deutlicher. Während kommunale Badeanstalten ihre hohen Betriebsausgaben durch Zuschüsse der Stadt Wien abfedern können, fehlen für Privatbetriebe bislang vergleichbare Förderstrukturen oder gezielte Rettungspakete. Diese Lücke gefährdet den Fortbestand traditioneller Familienbetriebe zunehmen. Das Neuwaldegger Bad ist dabei kein Einzelfall – auch andere private Sommerbäder wie das Schönbrunner Bad berichten aktuell von wirtschaftlichem Druck und fordern ein Umdenken bei der städtischen Unterstützung privater Freizeitbetriebe.