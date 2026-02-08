KOSMO KOSMO
Morddrohung

Monatelanger Streit eskaliert: 25-Jähriger stürmt mit Axt in Lokal

Monatelanger Nachbarschaftsstreit eskaliert: Mit einer Axt bewaffnet stürmte ein 25-Jähriger in ein Wiener Lokal und drohte den lärmenden Gästen mit dem Tod.

Ein 25-jähriger Mann wurde am gestrigen Abend in Wien-Favoriten von der Polizei vorläufig festgenommen. Er hatte zuvor Gäste eines Lokals mit einer Axt bedroht. Die Beamten stellten die Waffe sicher.

Der Vorfall ereignete sich in einem Lokal gegenüber der Wohnung des Mannes. Seit Monaten fühlte sich der 25-Jährige durch die Gäste des Beisls gestört. Laut Polizeibericht betrat er schließlich das Lokal und drohte den Anwesenden mit Mord.

Anhaltender Konflikt

Der rumänische Staatsbürger gab bei seiner Befragung an, nicht nur der Lärm sei das Problem gewesen. Die Gäste hätten wiederholt Abfall auf seinem Fensterbrett deponiert. Zudem habe er sich von ihnen verspottet und ausgelacht gefühlt.

⇢ Auto falsch geparkt: Pensionist bedrohte Nachbarinnen mit Axt

Die Festnahme führten Polizisten der Inspektion Keplergasse durch.

