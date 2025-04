Money-Hack: Buffetts geniale Reich-werden-Formel enthüllt

Warren Buffetts Vermögensbildung-Ratschläge aus 1999 behalten bis heute ihre Gültigkeit. Der Multimilliardär betont die Bedeutung eines frühen Investitionsbeginns und die Macht des Zinseszinseffekts.

Der als „Orakel von Omaha“ bekannte Multimilliardär Warren Buffett teilte bereits 1999 seine Einsichten zur Vermögensbildung mit, die auch im heutigen Wirtschaftsklima Bestand haben. Der damals 68-jährige Investor, dessen Vermögen mittlerweile die 100-Milliarden-Dollar-Marke überschritten hat, betonte auf der jährlichen Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway (seine Investmentholding) die Bedeutung eines frühzeitigen Einstiegs in die Investmentwelt. „Wenn Sie so reich wie Warren Buffett werden wollen, warten Sie nicht damit anzufangen“, lautete sein Rat vor fast 26 Jahren, als ein Teilnehmer wissen wollte, wie man ein Vermögen von 30 Milliarden Dollar – Buffetts damalige Vermögensschätzung – aufbauen könne.

In seinen Ausführungen zum Thema Vermögensaufbau hob der Finanzexperte die zentrale Rolle von Zinseffekten hervor. „Zinsen sind der beste Freund des Investors“, erklärte Buffett und veranschaulichte den Prozess mit dem Bild einer Schneekugel auf abschüssigem Terrain. „Fangen Sie früh an. Als ich begann, reich zu werden, war das eine kleine Erhebung auf dem Gipfel eines sehr langen Hügels.“ Der Trick besteht darin, einen langen Hügel zu haben und sehr jung damit anzufangen oder ein hohes Alter zu erreichen“, sagte Buffett.

Strategie für Einsteiger

Angesprochen auf seine Investmentstrategie für Berufseinsteiger skizzierte der Börsenkenner einen pragmatischen Ansatz für Anfänger mit begrenztem Kapital. Für einen hypothetischen Hochschulabsolventen von 1999 mit 10.000 Dollar Startkapital empfahl er: „Ich würde mich wahrscheinlich auf kleinere Unternehmen konzentrieren“, weil ich mit kleineren Geldbeträgen arbeiten würde und weil dort die Möglichkeit größer ist, etwas vorherzusagen“. Der Investor fügte hinzu, dass er systematisch vorgehen und Unternehmen alphabetisch analysieren würde, um seinen Pfad zu finanziellem Wohlstand zu beginnen.

Eigene Stärken nutzen

Nach Buffetts Investmentphilosophie sollten Anleger bei der Suche nach lukrativen Investitionsmöglichkeiten vorrangig auf ihre eigenen Fähigkeiten und ihr Bauchgefühl vertrauen. Der Finanzexperte vertritt die Auffassung, dass erfolgreiche Investoren ihre Stärken und Grenzen kennen müssen. Ein intelligenter Investor gebe sein Bestes, um zu verstehen, was im Bereich seines Wissens liegt und was nicht, und handle entschlossen, wenn er eine vielversprechende Gelegenheit erkenne, so Buffett.

Wie CNBC berichtet, hat der Investor kürzlich die Dimension seines Vermögens selbst als „unfassbar“ bezeichnet.