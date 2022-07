Mord an Grand-Sängerin: Zoran Marjanovic von Gericht verurteilt

Wie KOSMO berichtete, wurde die serbische Sängerin Jelena Marjanovic 2016 ermordet. Die heute 11-jährige Tochter des Opfers liefert mit ihren Kindergartenzeichnungen wichtige Beweise in dem Fall. Sie befand sich zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Kanals, in dem ihre Mutter später gefunden wurde. Heute steht das Urteil gegen Zoran Marjanovic, dem Ehemann des Opfers, fest.

Serbische Medien nennen den Fall einen Jahrhundertprozess. Jelena Krsmanovic Marjanovic, die mit Liedern wie „Ti i ja“ oder „Bilo mi je lako“ bekannt geworden ist, wurde im Stadtteil Borca in Belgrad tot aufgefunden. Die Grand-Sängerin starb am 02. April 2016 und wurde 33 Jahre alt. Seit 2017 steht der Ehemann der serbischen Sängerin in Verdacht sie mit neun Hieben getötet und in einen Kanal geworfen zu haben.

Zoran Marjanovic wartet auf sein Urteil. Foto: zVg.

Urteil steht fest

Zoran Marjanovic wurde im September 2017 festgenommen. Fast zwei Jahre später begann der Prozess gegen ihn. Heute verurteilte man den mutmaßlichen Mörder im Justizpalast von Belgrad zu 40 Jahren Haft.

Marjanovic beteuerte vor der Urteilsverkündung noch seine Unschuld gegenüber den Medien: „Ich warte ruhig auf das Urteil, mein Gewissen ist rein. Die Wahrheit ist auf meiner Seite. Ich habe seit dem ersten Tag gesagt, dass ich meine Frau nicht getötet habe. Ich bin mir bewusst, dass der Weg zur Wahrheit manchmal schwierig und dornig ist, aber ich zweifle nicht daran, dass er am Ende gewinnen wird. Ich hoffe auch, dass der Mörder meiner Frau und der Mutter meines Kindes gefunden und hart bestraft wird.“

Das überzeugte die Staatsanwältin Nikola Uskokovic allerdings nicht. In ihrem Abschlussplädoyer forderte sie die Höchststrafe für den Angeklagten: 40 Jahre. Ihrer Meinung nach gäbe es genug Beweise, die aufzeigen würden, dass Marjanovic seine Frau vorsätzlich und auf grausame Weise getötet hat. Die Urteilsverkündung dauert rund 15 Minuten. Direkt danach kam Marjanovic in Untersuchungshaft.