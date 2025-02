Mordalarm in Wien: Toter in Garageneinfahrt gefunden

Ein mysteriöser Todesfall erschüttert Wien: Eine leblose Person wurde in einer Garageneinfahrt entdeckt. Die Polizei schließt Fremdverschulden nicht aus.

Am Montagmorgen, kurz nach 8 Uhr, erhielt die Wiener Polizei einen Notruf von einer Autofahrerin, die in der Lindengasse im Wiener Bezirk Neubau auf eine reglose Person in einer Garageneinfahrt gestoßen war. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche durch die herbeigerufenen Einsatzkräfte konnte der Notarzt der Berufsrettung Wien nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Unbekannte Identität

Die Identität des Verstorbenen bleibt weiterhin unbekannt, wie die Landespolizeidirektion Wien am Montagnachmittag mitteilte. Besonders brisant ist die Tatsache, dass die Ermittler ein Fremdverschulden nicht ausschließen können.

Ermittlungen laufen

Eine gerichtsmedizinische Obduktion soll nun klären, ob es sich um eine Gewalttat oder sogar um Mord handelt. Die Ermittlungen wurden von der Außenstelle Mitte des Landeskriminalamts Wien übernommen.