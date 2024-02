Mordalarm: Mann tot in Wohnung gefunden

Dramatische Ereignisse haben am Donnerstagabend die Klagenfurter Innenstadt erschüttert. In den Abendstunden kam es zu einem heftigen Streit in einer Wohnung, der in einem tödlichen Gewaltdelikt gipfelte. Ein 30-jähriger Mann wurde dabei getötet. Im Zuge der anschließenden Fahndung konnten die Einsatzkräfte zwei Verdächtige festnehmen. Noch sind viele Fragen offen, die genauen Tatumstände sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Ereignisse nahmen ihren Lauf, als eine besorgte Nachbarin, alarmiert durch die ungewöhnliche Stille nach dem heftigen Streit, die Polizei verständigte. Die Beamten trafen vor Ort auf eine beklemmende Szenerie: Sie fanden den 30-Jährigen leblos in seiner Wohnung vor. Die Verletzungen des Mannes ließen keinen Zweifel zu: „Der 30-Jährige wies mehrere Verletzungen auf, die auf ein Fremdverschulden hinweisen“, so die Landespolizeidirektion Kärnten.

Erfolgreiche Fahndung

Die Ermittler nahmen unverzüglich ihre Arbeit auf und leiteten eine Fahndung ein. Ihr schnelles Handeln zahlte sich aus: Nur kurze Zeit später konnten sie zwei Männer in der Klagenfurter Innenstadt festnehmen. Doch ob diese beiden Personen tatsächlich mit dem grausamen Verbrechen in Verbindung stehen, ist noch unklar. „Ob diese mit der Tat in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen“, erklärte die Polizei.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Experten des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Klagenfurt sind gemeinsam vor Ort, um den Tatort zu untersuchen und die Hintergründe der Tat zu ergründen. Noch sind viele Fragen offen.