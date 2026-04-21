Mordanklage gegen US-Rapper D4vd – Musiker weist Vorwürfe zurück

Millionen Streams, eine Fortnite-Hymne – und nun eine Mordanklage: Der Fall D4vd erschüttert die Musikwelt.

Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles hat gegen den US-amerikanischen Musiker D4vd offiziell Anklage wegen Mordes erhoben – mehr als ein halbes Jahr nachdem die stark verweste Leiche eines 14-jährigen Mädchens im Kofferraum eines auf ihn zugelassenen Fahrzeugs entdeckt worden war. Bezirksstaatsanwalt Nathan J. Hochman verkündete die Anklage in drei Punkten am Montag. Wird der 21-Jährige verurteilt, droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Leiche im Kofferraum

Bekannt geworden war der Fall bereits im September 2025: Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens in Hollywood hatten die Polizei alarmiert, nachdem aus einem verlassenen Fahrzeug ein intensiver Verwesungsgeruch drang. Das Auto hatte zuvor wochenlang in einem Wohnviertel der Hollywood Hills gestanden, ehe es auf das Gelände des Abschleppunternehmens gebracht wurde. Bei der Untersuchung des Kofferraums stießen Ermittler auf Leichenteile, die in schwarze Säcke verpackt waren.

Die Tote wurde als Celeste R. identifiziert – ein Mädchen aus Lake Elsinore, rund 110 Kilometer südöstlich von Los Angeles, das seit April 2024 als vermisst galt. Die Leiche wurde am 8. September 2025 gefunden, einen Tag nach dem 15. Geburtstag des Mädchens. Allem Anschein nach hatte die Leiche bereits geraume Zeit in dem Tesla Model Y aus dem Baujahr 2023 gelegen.

Karriere & Festnahme

Burke erlangte internationale Bekanntheit durch seine auf TikTok viral gegangenen Songs „Romantic Homicide“ und „Here with Me“, die zusammen milliardenfach gestreamt wurden. Im Jahr 2025 steuerte er zudem die offizielle Hymne für das Videospiel „Fortnite“ bei. Als die Leiche entdeckt wurde, befand sich Burke gerade auf Tournee; in der Folge wurden mehrere Konzerte sowie eine geplante Europatour abgesagt.

Der Musiker, der bürgerlich David Burke heißt, war in der vergangenen Woche festgenommen worden. Vor Gericht plädierte er am Montag über seine Anwälte auf nicht schuldig. Laut Staatsanwalt Hochman soll Burke eine missbräuchliche sexuelle Beziehung zu der Minderjährigen unterhalten haben.

Zur Todesursache machte Hochman keine Angaben; der Autopsiebericht stehe noch aus. Aus einer Pressekonferenz der Ermittler ging hervor, dass das Mädchen im April 2025 zuletzt im Haus des Musikers gesehen worden war – danach verliert sich jede Spur von ihr zu Lebzeiten.